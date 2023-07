Nuova musica: Gaslight Anthem, Mitski, Animal Collective, Lol Tolhurst, Blur

Tutto pronto per l’album che sancisce la fine del letargo per i Gaslight Anthem. ‘History Books’ uscirà il 27 ottobre con una scaletta di dieci brani, tra cui vi è title-track che è anche un duetto con l’idolo Bruce Springsteen. Proprio il Boss è stato il motore della reunion, spronando la band a realizzare un pezzo insieme. Nel disco c’è anche ‘Positive Charge‘, l’altro singolo diffuso a fine aprile.



Sebbene non abbia ancora condiviso nuova musica, Mitski ha annunciato il completamento del suo nuovo album, che si chiamerà ‘The Land Is Inhospitable And So Are We’. Del disco non si conosce ancora quale sarà la data di uscita, ma in un messaggio vocale ai fan la cantautrice nippo-americana ha anche svelato che domani verrà condivisa la prima traccia, anch’essa per il momento senza denominazione.

‘Isn’t It Now?’ è invece il titolo di un nuovo LP degli Animal Collective. Anche in questo caso non vi è una schedule definita per la pubblicazione, ma il post Instagram della band fa quantomeno intendere quella che potrebbe esserne la scaletta: nove i brani in totali, tra cui dovrebbe esserci il singolo già edito e molto lungo (22 minuti) ‘Defeat’.



Nasce dall’idea di due storici batteristi, Lol Tolhurst dei Cure e Budgie dei Banshees, il nuovo supergruppo di cui fa parte anche il produttore e poli-strumentista Jacknife Lee. I tre faranno uscire un album denominato ‘Los Angeles’ che arriverà il 3 novembre via PIAS. Nel disco compaiono numerosi ospiti, tra cui James Murphy degli LCD Soundsystem, Bobby Gillespie, The Edge, l’artista Lonnie Holley, Mary Lattimore, Arrow de Wilde degli Starcrawler e Mark Bowen degli Idles. Proprio Murphy è il vocalist del prima estratto, la title-track ‘Los Angeles’.

Pochi giorni dopo la pubblicazione di ‘The Ballad Of Darren‘, i Blur diffondono altri due inediti: sia ‘The Rabbi’ che ‘The Swan’ fanno parte dell’edizione deluxe dell’LP e sono udibili da ieri sulle piattaforme streaming.