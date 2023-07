Nuova musica: Kills, Glen Hansard, Black Grape, Woods

Non sappiamo ancora se lungamente atteso nuovo album dei Kills stia per avvicinarsi, ma la buona notizia per i fan del duo inglese è che da ieri sono udibili due canzoni nuove: si tratta di ‘LA Hex’ e ‘New York’, dedicate (come ben si può intuire) alle due più note città americane. Sono accompagnati da due video diretti da Andrew Theodore Balasia (Prada, Jeffrey Deitch Gallery).





Uscirà il 20 ottobre ‘All That Was East Is West Of Me Now‘, il nuovo album solista di Glen Hansard. “A tratti rumoroso e meditativo, tentacolare e ipnotico, è il disco più rock di Hansard dai tempi di Burn the Maps dei Frames“, afferma la nota stampa. ‘The Feast Of St. John‘ è il primo singolo, a cui partecipa Warren Ellis dei Bad Seeds.



Anche i Black Grape hanno pronto un nuovo LP: si chiamerà ‘Orange Head‘ e uscirà il 3 novembre per DGAFF Recordings. Si tratta del secondo album del ventunesimo secolo per la band inglese, dopo ‘Pop Voodoo‘ del 2017. Dalla tracklist di dieci brani ne sono già stati diffusi due: ‘Pimp Wars‘ e ‘Milk‘.





I Woods hanno programmato per il 15 settembre la pubblicazione del loro nuovo album ‘Prennial‘. Dopo ‘Between The Past‘ e ‘White Winter Melody‘, la band psych-folk americana ha diffuso un’altra coppia di brani, intitolati ‘Another Side‘ e ‘Weep‘.