Nuova musica: Horsegirl, Me Rex, Destroyer, Father John Misty, Tomberlin

Così giovani, eppure con un album di debutto in uscita su Matador Records prodotto da John Agnello. Sembrano destinate a un grande futuro delle Horsegirl, trio di Chicago formato da Penelope Lowenstein (chitarra, voce), Nora Cheng (chitarra, voce) e Gigi Reece (batteria), tre amiche appena uscite dalla high school (o in un caso, ancora alla high school) nella quale sembrano aver studiato solamente l’alt-rock degli anni ’80 e ’90, tanto lo rivisitano alla perfezione. ‘Versions Of Modern Performance‘, il succitato esordio, uscirà il 6 giugno e conterrà ‘Billy‘ e ‘Anti-Glory‘, le due anticipazioni ad oggi rese note, ma non ‘Ballroom Dance Scene‘, il singolo che le ha lanciate.





Sono musicisti piuttosto curiosi i Me Rex, quartetto londinese capace di realizzare un album (‘Megabear‘ del 2021) composto da 52 tracce condensate in 30 minuti di durata, e pubblicare una lunghissima serie di EP, ognuno dei quali è intitolato con il nome di una specie di dinosauri. Il più recente, ‘Pterodactyl‘, è uscito il 4 febbraio scorso, mentre il 17 giugno sarà la volta di ‘Plesiosaur‘, dal quale oggi è stato diffuso il singolo ‘Jupiter Pluvius‘.



Di ‘Labyrinthitis‘, il nuovo album di Destroyer, si sa da tempo che uscirà per Merge il 25 marzo. La novità di oggi è un ulteriore estratto, il terzo, un brano soft-disco intitolato ‘June‘ che segue i già condivisi ‘Tintoretto, It’s For You‘ e ‘Eat The Wine, Drink The Bread‘.



Altrettanto atteso quanto, probabilmente, istrionico è il nuovo LP a firma Father John Misty, ‘Chloë And The Next 20th Century‘, previsto per l’8 aprile prossimo. Anche in questo caso siamo alla terza anticipazione, dopo ‘Funny Girl‘ e ‘Q4‘ è la volta di ‘Goodbye Mr. Blue‘, un alt-country insolitamente spoglio e acustico.

Tomberlin, invece, pubblicherà ‘I Don’t Know Who Needs To Hear This…‘ il 29 aprile via Saddle Creek. Dal disco sono già state condivise la quasi title-track ‘idkwntht‘ e ‘Happy Accident‘; oggi è la volta di ‘Tap‘, un brano ideato durante lunghissime camminate per New York durante il lockdown del gennaio 2021.