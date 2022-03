Update concerti: Sigur Ros, Agnes Obel, Caribou, Goon Sax, Ekkstacy, Black Label Society, Chilly Gonzales

Un nuovo album dei Sigur Ros è ufficialmente in lavorazione, e due date in Italia sono ufficialmente in calendario: la seminale band islandese sarà lunedì 3 ottobre alla Kioene Arena di Padova e martedì 4 al Mediolanum Forum di Assago (MI). I biglietti saranno in prevendita dal 18 marzo su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket; su quest’ultima piattaforma costeranno tra 40,23 e 54,86 euro a seconda della postazione.

Avendolo pubblicato a febbraio 2020, Agnes Obel non ha purtroppo potuto suonare il suo ultimo album, ‘Myopia‘, dal vivo. Potrà rimediare però in estate, con tre concerti open air: mercoledì 27 luglio al Giardino della Triennale di Milano, giovedì 28 all’Anfiteatro Romano di Terni, e venerdì 29 a Sesto al Reghena (PN), all’interno di Sexto ‘Nplugged. I biglietti saranno in prevendita da domani; al momento siamo a conoscenza soltanto del costo per la data friulana, che su Ticketmaster e Ticketone sarà di 23 euro più commissioni di servizio.

E’ una manifestazione a marcata matrice elettronica Decibel Open Air, festival piuttosto corposo che avrà al suo interno il live set di Caribou, headliner insieme a Paul Kalkbrenner e Cosmo. Avrà luogo tra sabato 10 e domenica 11 settembre al Parco delle Cascine di Firenze, con abbonamenti già in prevendita su Dice a 89 euro. Per ulteriori info il sito di riferimento è Decibelopenair.com.

L’unica data italiana di Snail Mail (giovedì 16 giugno alla Santeria di Milano) avrà un opener di qualità: i Goon Sax, band indie/art-pop/rock di Birsbane, autrice lo scorso anno di un pregevole LP intitolato ‘Mirror II‘. I biglietti sono sempre in prevendita su Ticketone e Ticketmaster, su quest’ultima piattaforma costano 19,69 euro.

Un concerto in Italia pure per l’indietronica di Ekkstacy, che si esibirà martedì 3 maggio al Biko di Milano. I biglietti, già disponibili su Dice, costano 17,77 euro.

Ci sarà anche un concerto all’Alcatraz di Milano all’interno del tour europeo dei Black Label Society. La ruvida rockband americana vi suonerà domenica 19 giugno. I biglietti sono in prevendita da ieri su Ticketone e Vivaticket, dove costano 36,57 euro.

Si terrà nell’importante cornice del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano l’unica esibizione nel nostro paese di Chilly Gonzales. Il pianista canadese di stanza a Parigi suonerà martedì 6 dicembre, con biglietti in prevendita su Ticketone che vanno da 36,81 a 61,36 euro a seconda della postazione scelta.