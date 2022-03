Nuova musica: Black Keys, Oliver Sim, Alexisonfire, Everything Everything, Florence, Charlie Hickey

A quasi tre anni da ‘Let’s Rock‘, i Black Keys tornano con un nuovo album di inediti, che si intitola ‘Dropout Boogie‘ e che uscirà il 13 maggio per Nonesuch Records. Registrato nello studio di proprietà di Dan Auerbach a Nashville, oltre a lui e a Dan Carey vede suonare anche il frontman e chitarrista degli Oblivians Greg Cartwright e l’abituale collaboratore dei Kings Of Leon Angelo Petraglia. In sala pure Billy Gibbons degli ZZ Top. “Vivere a Nashville e fare dischi qui ha aperto entrambe le nostre menti“, racconta Auerbach. “Sapevo che Pat avrebbe amato lavorare con questi ragazzi, così abbiamo deciso di fare un tentativo. È stato divertente come non mai“. Prima evidenza di tale diletto è il singolo ‘Wild Child‘.



Di un nuovo album degli XX si parla da tempo senza che si giunga mai al dunque, così nel frattempo i singoli membri della band progettano le loro cose soliste. È il caso, ad esempio, di Oliver Sim, che ha condiviso oggi ‘Romance With A Memory‘, esordio in autonomia prodotto dal collega di band Jamie Smith (aka Jamie XX). L’affermazione (nella nota stampa) “Ho anche fatto una compilation di alcuni dei miei mostri preferiti” potrebbe alludere a un intero album.



Manca dal 2009 un album degli Alexisonfire, anche perché il gruppo post-hardcore canadese si era sciolto nel 2011. Riunitosi nel 2015, il quintetto dell’Ontario non era però mai tornato a registrare con continuità. Fino allo scorso anno, quando in una sola settimana è stato inciso ‘Otherness‘, che vedrà la luce il 24 giugno via Dine Alone. “Per quanto ci piaccia suonare le vecchie canzoni, non vogliamo sembrare un gruppo di nostalgici. L’unica ragione per cui siamo tornati è che sentiamo di avere ancora qualcosa da dire“, afferma il cantante George Pettit. Qualcosa come, ad esempio, il singolo ‘Sweet Dreams of Otherness‘, primo estratto da quello che sarà il loro quinto LP in studio.



‘Raw Data Feel‘, il nuovo album degli Everything Everything, è ormai da qualche settimana programmato per il 20 maggio. La brillante band inglese lo ha già preceduto con un brano intitolato ‘Bad Friday‘, a cui ha dato seguito ieri con un secondo estratto denominato ‘Teletype‘. “Questa canzone inizia in modo molto sperimentale (…) ma è molto diretta, viene direttamente dal cuore, con un’apertura ariosa che ci sembrava un buon setting per il disco“, spiega la band in una nota.



Che Florence + The Machine avesse in programma un nuovo LP era piuttosto evidente, ma da ieri è anche certo: ‘Dance Fever‘ uscirà il 13 maggio via Polydor. I recenti singoli ‘King‘ ed ‘Heaven Is Here‘ erano dunque i primi due estratti, a cui oggi se ne è aggiunto un terzo intitolato ‘My Love‘, sempre co-prodotto da Jack Antonoff e scritto insieme a Dave Bayley dei Glass Animals.



Tra le nostre scommesse per il 2022 avevamo inserito anche Charlie Hickey, giovane cantautore protegè di Phoebe Bridgers, che con la sua Saddest Factory gli pubblicherà a breve l’esordio. ‘Nervous At Night‘ uscirà il 20 maggio e vi suonerà tutto il team creativo che ruota intorno alla cantautrice, da Marshall Vore a Christian Lee Hutson. “Taylor Swift, The 1975, Elliott Smith e Conor Oberst” sono le fonti di ispirazione citate dal 21enne proveniente da Pasadena, tutte ravvisabili nella title-track nonché primo estratto.