Nuova musica: Idles, Alt-J, Ought, Alfie Templeman, Jenny Lewis

È la narrazione di un incidente d’auto che realmente ha coinvolto il frontman Joe Talbot: ‘Car Crash‘ è il nuovo singolo degli Idles nonché secondo estratto da ‘Crawler‘, il nuovo album della band inglese che uscirà il 12 novembre. “Volevamo che uscisse più violenta possibile per rendere in musica ciò che avvenne nell’incidente“, spiega il chitarrista Mark Bowen, che aggiunge: “È una delle prime volte in una canzone degli Idles che usiamo effetti sulla voce, Joe passa attraverso la mia pedaliera!”



Bisognerà attendere sino all’11 febbraio per ascoltare ‘The Dream‘, il quarto album in carriera degli Alt-J. Anche in questo caso la seconda anticipazione è stato rivelata oggi, si tratta di un brano acustico e molto intimo che denominato ‘Get Better‘. “Credo che emozionalmente sia la canzone più onesta che abbia mai scritto“, afferma il frontman Joe Talbot, accompagnato da un lyric-video opera dell’artista tedesca Stefanie Grunwald.



Una brutta e una bella notizia per i fan degli Ought: quella brutta è che il gruppo post-punk di Montreal si è definitivamente sciolto, comunicandolo con una nota piuttosto concisa: “We are no longer active as a band“, si legge. Contestualmente, però (ed è la bella notizia), i fan vengono invitati a seguire le future vicissitudini dei Cola, terzetto nuovo di zecca formato dal frontman Tim Darcy e dal bassista Ben Stidworthy, oltre che dal batterista Evan Cartwright (U.S. Girls). La prima canzone della neonata band è stata diffusa oggi, si intitola ‘Blank Curtain‘ e non fa rimpiangere il vecchio progetto dei due ragazzi canadesi.

Quello che è certo, è che Alfie Templeman non smette mai di realizzare nuove canzoni. Il suo ultimo singolo si intitola ‘3D Feelings‘ ed è co-prodotto da Justin Young dei Vaccines insieme a Will Bloomfield. Il brano, a detta del giovane musicista inglese, “è nato molto rapidamente in una jam assai divertente tra me e Will. Justin mi ha poi ispirato a scrivere un testo davvero fantastico per questa canzone, scorre in modo naturale ed è davvero divertente da cantare“.

Si intitola ‘Puppy And A Truck‘ il nuovo singolo di Jenny Lewis. Il brano, già suonato più volte dal vivo recentemente, è un country-pop molto orecchiabile della cui produzione si è occupato Dave Cobb (Rival Sons, Sturgill Simpson, John Prine).