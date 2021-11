Nuova musica: Spiritualized, Franz Ferdinand, Jonsi, Black Country New Road, Radiohead

Il ritorno più gradito di oggi è senza dubbio quello degli Spiritualized, che tornano alla grafica della scatoletta di medicine per la copertina del loro nono album in carriera, che si chiamerà ‘Everything Was Beautiful‘ e uscirà il 25 febbraio per Bella Union. Il titolo si riferisce ai mesi dei lockdown, ambientazione ‘sociale’ che lo schivo Jason Pierce ha apprezzato parecchio: “Mi sono sentito come se mi fossi allenato tutta la vita per questo“. Nel disco, registrato in ben 11 studi oltre che in quello di casa sua, collaborano più di 30 tra musicisti e vocalist, mentre colui che si fa chiamare J Spaceman ha suonato, da solo, 16 diversi strumenti. Primo estratto è il completamento di un brano non del tutto inedito, giacché uscito nel 2014 in una versione demo, che si chiama ‘Always Together With You‘.



Gli ultimi mesi dei Franz Ferdinand sono stati un po’ turbolenti, principalmente per l’uscita dal gruppo di uno dei membri fondatori, il batterista Paul Thomson (il secondo dopo quello di Nick McCarthy nel 2016). A ricordare i fasti del passato ci penserà però la raccolta ‘Hits To The Head‘, prima vera e propria antologia di Alex Kapranos e soci, che dell’iniziativa dice di aver voluto “includere i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico“. Nella scaletta, composta da 20 canzoni, anche due inediti: ‘Billy Goodbye‘, anticipazione diffusa oggi, e ‘Curious‘.



È stata una sorpresa, rivelatasi ieri, la pubblicazione di ‘Obsidian‘, nuovo album solista del frontman dei Sigur Ros Jonsi. Si tratta della colonna sonora di un’installazione artistica che il musicista islandese ha esposta alla Tanya Bonakdar Gallery di New York. Prodotto da Paul Corley (Yves Tumor, Oneohtrix Point Never, Ben Frost, Koreless) e Nathan Salon, è ispirato dall’eruzione del vulcano Fagradalsfjall dello scorso marzo. Secondo una nota, il disco segue “un percorso più ambient” rispetto al precedente ‘Shiver‘, sebbene la voce di Jonsi si possa udire in diverse tracce.



I Black Country New Road alla fine non sono riusciti a venire in Italia, ma una consolazione l’hanno fornita oggi, rivelando il secondo estratto da ‘Ants From Up There‘, il loro nuovo LP in uscita per Ninja Tune dal prossimo 4 febbraio. Analogamente alla prima anticipazione (‘Chaos Space Marine‘), sebbene più dilatato, anche ‘Bread Song‘ ha una struttura maggiormente assimilabile alla forma-canzone. Soprattutto rispetto alle composizioni di ‘For The First Time‘, il disco debutto uscito quest’anno.

‘Kid A Mnesia‘, la ripubblicazione congiunta di ‘Kid A‘ e ‘Amnesiac‘ dei Radiohead in uscita venerdì prossimo, conterrà come noto due brani inediti: ‘If You Say the Word‘, il cui video è stato diffuso a settembre, e ‘Follow Me Around‘, la cui clip è giunta ieri. Diretta dal collettivo Us, vede protagonista l’attore Guy Pearce.