Nuova musica: Jeff Rosenstock, Will Butler, Swell Season, Blonde Redhead, Blake Mills

“A chaotic record for an increasingly chaotic world“: così una nota della Polyvinyl descrive ‘Hellmode‘, il nuovo album di Jeff Rosenstock, che uscirà il 1° settembre prossimo. “Per me questo disco rappresenta il caos dell’essere vivi in questo momento storico. Stiamo sperimentando tutte queste cose che allo stesso tempo scatenano i nostri sensi e le emozioni che ci fanno sentire terribili. Stiamo provando troppe cose tutte insieme“, aggiunge il musicista canadese, che ha condiviso il singolo ‘Doubt‘, secondo estratto dopo ‘Liked U Better‘.





Dopo la definitiva uscita dagli Arcade Fire, Will Butler ha seguitato a comporre la sua nuova musica solista, che il 22 settembre vedrà la luce attraverso un album intitolato ‘Will Butler + Sister Squares‘, ovvero le proprie generalità e quelle della sua backing-band. Della scaletta, formata da 14 tracce, farà parte il nuovo singolo ‘Long Grass‘, ma anche il precedente ‘Willows‘.





È la prima canzone in 13 anni, quella che sancisce anche il ritorno in studio degli Swell Season. Il duo folk irlandese formata da Glen Hansard e Marketa Irglova ad agosto sarà in tour in Nord America e ha voluto anticiparlo con ‘The Answer Is Yes‘. “Nel mio cuore avevo espresso il desiderii di scrivere un bellissimo duetto da cantare insieme“, dichiara la Irglova in una nota, senza specificare se sia stata l’unica canzone a essere stata registrata in quelle sessioni.



Anche i Blonde Redhead si sono fatti aspettare parecchio: ben 9 anni. Il 29 settembre, però, uscirà ‘Sit Down For Dinner‘, decimo LP della loro carriera, che è già stato introdotto dal singolo ‘Snowman‘ e ora viene ulteriormente anticipato dall’altro estratto ‘Melody Experiment‘. “Una conversazione tra due persone, una ipersensibile e un’altra che segue serena il flusso degli eventi“, lo definisce la sua autrice, la frontwoman Kazu Makino.



Arriverà il 14 luglio l’LP solista di Blake Mills. ‘Jelly Road‘, scritto insieme a Chris Weisman, conterrà anche ‘There Is No Now‘, la seconda anticipazione dopo ‘Skeleton Is Walking‘, che una nota afferma essere stata composta, così come l’intero lavoro, nella primavera dello scorso anno.