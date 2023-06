Update concerti: Barezzi Festival, James Blake, Helado Negro, Lana Del Rey, Enter Shikari

C’è da dire che il Barezzi Festival di quest’anno è davvero degno di nota: oltre a Calexico (24/10 a Reggio Emilia), Will Sheff (19/11 a Fidenza) e Blonde Redhead (21/11 a Parma) ospiterà anche i concerti di Jesus And Mary Chain (biglietti tra 46,11 e 51,41 euro su Postoriservato.it), Giant Sand, Stuart Braithwaite, Micah P. Hinson (tutti e tre tra 22,79 e 28,09 euro) e Lambchop (22,79/31,27 euro). La storica rockband britannica suonerà lunedì 20 novembre al Teatro Regio di Parma, mentre i desert-rockers di Tucson si esibiranno giovedì 23 all’Auditorium del Carmine, sempre a Parma. Stessa location per il chitarrista dei Mogwai, che salirà sul palco venerdì 24, e per il cantautore texano, il cui concerto è previsto venerdì 25. Il progetto capitanato da Kurt Wagner sarà invece on stage al Teatro Verdi di Busseto sabato 26. Un efficace riassunto della programmazione lo potete trovare qui.

Sarà lunedì 18 settembre l’unico concerto italiano di James Blake; il cantautore inglese si esibirà al Fabrique di Milano. Per la prevendita dei biglietti, di cui non conosciamo il costo, è ancora presto: scatterà venerdì 7 luglio. Sarà comunque l’occasione di ascoltare dal vivo le canzoni di ‘Playing Robots Into Heaven‘, il suo nuovo LP in uscita appena dieci giorni prima, l’8 settembre, anticipato oggi dal singolo ‘Big Hammer‘.



Data unica anche per Roberto Carlos Lange in arte Helado Negro: il musicista nato in Florida suonerà venerdì 10 novembre al Magnolia di Segrate (MI). Già in prevendita i biglietti, disponibili su Dice al costo di 25,99 euro.

A sorpresa, Lana Del Rey ha scelto di esibirsi dal vivo anche in Italia. Lo farà a brevissimo, domenica 2 luglio, presso il Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU), per un’appendice dell’edizione 2023 de La Prima Estate. I biglietti, in prevendita su Ticketone, partono da 63,81 euro.

Saranno due, invece, le date italiane degli Enter Shikari. La band post-hardcore inglese suonerà sabato 4 novembre all’Alcatraz di Milano e domenica 5 al New Age di Roncade (TV). I biglietti, di cui non conosciamo il costo, saranno in prevendita su Ticketone da dopodomani.