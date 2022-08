Nuova musica: Junior Boys, Will Sheff, Melody’s Echo Chamber, Maya Hawke, Malena Zavala

C’è un nuovo album dei Junior Boys, che uscirà a oltre 6 anni e mezzo di distanza dall’ultimo ‘Big Black Coat‘ (2016). Si chiama ‘Waiting Game‘ e verrà diffuso dal 28 ottobre da City Slang. La nota stampa dell’etichetta descrive le nuove composizioni di Jeremy Greenspan e Matt Didemus “in a tender and contemplative mood” e sottolinea come nel disco suonino solo musicisti canadesi, tra cui il sassofonista Colin Fisher e la vocalist Alanna Stuart (dei Bonjay). Primo estratto e ottimo esempio di cosa sarà il disco è un brano denominato ‘Night Walk‘.



‘Nothing Special‘, l’esordio solista di Will Sheff degli Okkervil River, arriverà invece un paio di settimane prima, il 7 ottobre. Dopo ‘Estrangement Zone‘ il musicista texano ha condiviso anche la title-track, scritta insieme a Christian Lee Hutson, uno dei tanti contributi del disco (oltre a quelli di Cassandra Jenkins, Will Graefe, Benjamin Lazar Davis, Jonathan Meiburg e dei produttori John Congleton, Matt Linesch e Marshall Vore).



L’album d’esordio di Melody Prochet aka Melody’s Echo Chamber era stato prodotto dal suo ex fidanzato Kevin Parker dei Tame Impala. La rottura della loro relazione comportò anche la fine della collaborazione artistica, e la cancellazione del disco che avrebbe dovuto esserne il seguito: “Ho cercato di lavorarci da sola per un paio d’anni, finché non ho capito che così mi stavo solo facendo del male“, racconta la musicista francese in una nota. Quel lavoro, almeno in parte, vedrà però la luce il 30 settembre, quando la Fat Possum ripubblicherà l’LP del 2012 con le sette canzoni di ‘Unfold‘ (questo il titolo) come bonus. Dal disco oggi è stata condivisa la title-track.



Il 23 settembre Mom+Pop pubblicherà ‘Moss‘, sophomore di Maya Hawke. Nell’album, oltre alla già nota ‘Thérèse‘, ci sarà anche il nuovo singolo ‘Sweet Tooth‘, bel brano indie-pop scritto insieme all’onnipresente Christian Lee Hutson.



Anche Malena Zavala ha diffuso un suo nuovo inedito, si tratta di una canzone intitolata ‘Chacarera:Villain‘ che sin dal titolo sembra voler unire le sue origini sudamericane alla sua formazione britannica. Non è ancora chiaro se si tratta di un singolo a sé stante o della prima anticipazione di quello che sarebbe il suo terzo LP in carriera.