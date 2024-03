Nuova musica: Lemon Twigs, Vampire Weekend, Waxahatchee, Elbow, Ride

Da qualche settimana i Lemon Twigs hanno annunciato quello che sarà il loro quinto album in appena otto anni: ‘A Dream Is All We Know‘ arriverà il 3 maggio prossimo via Captured Tracks, a poco meno di un anno di distanza dal precedente ‘Everything Harmony‘ (che uscì il 5 maggio 2023). I gemelli D’Addario hanno sinora condiviso tre brani dei dodici che comporranno la scaletta: ‘My Golden Years‘ e ‘They Don’t Know How To Fall In Place‘ tra gennaio e febbraio, e la title-track ‘A Dream Is All I Know‘ lo scorso mercoledì.



Per ‘Only God Was Above Us‘, il quinto album della storia dei Vampire Weekend, mancano meno di tre settimane: uscirà il 5 aprile. Ezra Koenig e soci lo avevano già anticipato con una coppia di estratti, ‘Capricorn‘ e ‘Gen-X Cops‘, a cui giovedì hanno sommato ‘Classical‘, brano strumentalmente intricato in cui compaiono anche dei fiati.



Prossimo alla pubblicazione (il venerdì che sta per arrivare, 22 marzo) è pure il sesto LP di Waxahatchee, ‘Tiger Blood‘. Anche in questo caso si è arrivati alla terza anticipazione: dopo ‘Right Back To It‘ e ‘Bored‘ è la volta di ‘365‘. A proposito del pezzo, afferma la sua autrice Katie Crutchfield: “È una canzone che parla di co-dipendenza in relazione alla dipendenza e alle relazioni con i tossicodipendenti. È qualcosa con cui ho avuto a che fare molto nella mia vita.”



Sempre il prossimo venerdì (22/3) giungerà tra noi anche il decimo album della carriera degli Elbow, ‘Audio Vertigo‘. Guy Garvey e compagni ne hanno già diffuso due singoli, ‘Lovers’ Leap‘ e ‘Balu‘, triplicando lo scorso martedì con ‘Good Blood Mexico City‘.



Una settimana dopo, il 29 marzo, uscirà il settimo LP dei Ride. ‘Interplay‘ è già stato introdotto da ‘Peace Sign‘ e ‘Last Frontier‘, ma qualche giorno fa è stato resa di pubblico dominio un altra traccia, ‘Monaco‘. Racconta il chitarrista Andy Bell: “Stavo scrivendo alcune parole su come mi sentivo sovrastato nell’attuale clima economico, con l’aumento delle bollette dell’energia e tutto il resto; al punto che ora sembra che dobbiamo vivere per lavorare, invece che lavorare per vivere. La canzone è una riflessione su questa sensazione, di come siamo tutti distrutti e costantemente sotto pressione dal punto di vista finanziario.”