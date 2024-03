Update concerti: Emiliana Torrini, Death Valley Girls, Egyptian Blue, Willie J Healey

C’è un nuovo album in uscita anche per Emiliana Torrini: si chiama ‘Miss Flower‘ e arriverà il 21 giugno prossimo, distribuito in Italia da Audioglobe e appena anticipato dal singolo ‘Let’s Keep Dancing‘. A settembre le nuove canzoni della cantautrice islandese verranno suonate live nel nostro paese: sabato 28 al Teatro Valli di Reggio Emilia, e domenica 29 all’Alcatraz di Milano. I biglietti per la data milanese sono già in prevendita su Dice a 32 euro.



Il mese prossimo le Death Valley Girls passeranno dalle nostre parti per tre concerti: il quintetto garage-rock californiano suonerà al Trenta Formiche di Roma giovedì 4 aprile, al Bronson di Ravenna venerdì 5, e all’ARCI Bellezza di Milano sabato 6. Biglietti disponibili su Dice per le due date al nord: costa 15 euro il concerto romagnolo e 13,80 quello lombardo.

Si è rivelato un esordio ben più che discreto ‘A Living Commodity‘, l’LP degli Egyptian Blue pubblicato lo scorso autunno. Il disco avrà diverse occasioni per essere suonato in Italia a quasi un anno di distanza dalla sua uscita: oltre alla partecipazione all’edizione 2024 di Ypsigrock (si esibiranno giovedì 8 agosto), la band di Colchester ma di stanza a Brighton suonerà martedì 1 ottobre all’ARCI Bellezza di Milano, giovedì 3 al Monk di Roma, venerdì 4 al Dong di Macerata e sabato 5 al Covo di Bologna. Ad eccezione della data marchigiana, i biglietti sono acquistabili su Dice a circa 15 euro per ciascuno degli appuntamenti.

Data unica per il soul di Willie J Healey: il cantautore dell’Oxfordshire si esibirà venerdì 24 maggio al Locomotiv di Bologna, all’interno dell’Express Festival. Sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta nel nostro paese le canzoni di ‘Bunny‘, il suo terzo LP uscito lo scorso agosto. Anche in questo caso le prevendite sono attive su Dice, al costo di 23 euro.