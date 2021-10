Nuova musica: Liam Gallagher, Elbow, Tori Amos, Palace, Courtney Barnett

Non è certo un fulgido esempio di distanziamento sociale la copertina del nuovo album solista di Liam Gallagher, ‘C’mon You Know‘, che è stato annunciato oggi. Uscirà per Warner il 27 maggio 2022 e verrà presto anticipato dal singolo ‘Better Days‘, “un pezzo molto solare” come lo definisce lo stesso ex Oasis. I dettagli del disco non sono ancora moltissimi, ma in un’intervista all’emittente britannica Radio X Gallagher Jr ha rivelato di avere in scaletta un brano denominato ‘I Wish I Had More Power‘, che sarebbe dedicato al fratello Noel. Liam ha peraltro confermato un mega-concerto a Knebworth previsto il prossimo 4 giugno, per celebrare il 25° dei due storici show degli Oasis, proprio in questi giorni oggetto di un docu-film passato anche per i cinema italiani.

Dal canto loro, gli Elbow il prossimo LP lo avevano già annunciato qualche settimana fa: ‘Flying Dream 1‘ arriverà il 19 novembre, ma sino ad oggi non era stato preceduto da nessun singolo. In giornata è però arrivato ‘The Seldom Seen Kid‘, un brano che curiosamente porta lo stesso titolo del loro album del 2008, con cui condivide anche la fonte di ispirazione: Bryan Glancy, musicista di Manchester molto amico della band, prematuramente scomparso nel 2006. Il brano, tipicamente nello stile del gruppo, farà parte di una scaletta di 10 tracce. È accompagnato da un video diretto da Mark Thomas e girato nel teatro di Brighton dove è stato registrato il disco.

Anche Tori Amos era in debito del primo singolo per il suo nuovo album, ‘Ocean To Ocean‘, che uscirà per Decca tra poco meno di un mese, il 29 ottobre. Lo ha svelato ieri, diffondendo ‘Speaking With Trees‘, canzone stilisticamente molto coerente con il percorso artistico della cantautrice americana.

Conferma definitiva anche per il nuovo LP dei Palace: ‘Shoals‘ arriverà il 21 gennaio 2022 via Avenue A/Fiction. Conterrà anche il nuovo singolo ‘Lover (Don’t Let Me Down)‘, che segue la già nota ‘Gravity‘, e con essa sarà in tracklist insieme ad altre 11 canzoni. A detta della nota stampa, il disco tratta argomenti decisamente alti, come “subconscio, sogni ed esistenzialismo, di come convivere con la paura ed imparare a gestirla“.

Da ‘Things Take Time, Take Time‘, prossimo lavoro di Courtney Barnett (uscirà il 12 novembre), si continuano a sfornare anticipazioni. Dopo ‘Rae Street‘ e ‘Before You Gotta Go‘, è la volta di ‘Write A List Of Things To Look Forward To‘, power-pop molto orecchiabile dedicato a “un nuovo livello di gratitudine per le amicizie che ci sono da tanto tempo e che forse avevo dato per scontate“.