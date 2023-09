Nuova musica: Lol Tulhurst, Sufjan Stevens, Big Thief, Animal Collective, Lol Tulhurst, Mount Kimbie

Non manca poi moltissimo all’interessante opera prima della collaborazione di due batteristi storici, Lol Tolhurst dei Cure e Budgie dei Siouxsie And The Banshees, con il produttore Jacknife Lee. Di rilievo anche i featuring: dopo quello di James Murphy degli LCD Soundsystem (nella title-track ‘Los Angeles’), è la volta di Bobby Gillespie dei Primal Scream, che canta in un pezzo chiamato ‘Ghosted At Home’. ‘Los Angeles’, l’LP, uscirà il 13 novembre per PIAS e ospiterà anche The Edge degli U2, Isaac Brock dei Modest Mouse e Mark Bowen degli Idles.



Da qualche settimana si sa che ‘Javelin’, il nuovo album di Sufjan Stevens, uscirà il 6 ottobre per la sua etichetta, l’Ashtmatic Kitty. Il cantautore americano lo ha già anticipato con il singolo ‘So You Are Tired’, e oggi lo ha rifatto con un altro inedito, un brano che malinconicamente si intitola ‘Will Anybody Ever Love Me?’. Per l’occasione Sufjan si è avvalso di un coro formato da tre illustri colleghe: Maree Brown, Hannah Cohen e Megan Lui. Proprio quest’ultima ha definito l’esperienza in studio “pura gioia”.



‘Vampire Empire’, condiviso un mese abbondante fa, non sarà l’unico inedito dei Big Thief a vedere la luce quest’anno. Oggi è infatti stato condiviso anche ‘Born For Loving You’, altro pezzo spesso eseguito live. Entrambi faranno parte di un 7” in via di pubblicazione il 20 ottobre prossimo.



Si è tuttora in attesa del nuovo LP degli Animal Collective, ‘Isn’t Now’, companion di ‘Time Skiffs’ dell’anno scorso. Pure in questo caso il brano reso pubblico è stato frequentemente suonato dal vivo; si tratta di ‘Gem And I’, che segue ‘Defeat’ e ‘Soul Capturer’ tra le anticipazioni dell’opera in uscita il 29 settembre.



Si potrà ascoltare soltanto fino a giovedì prossimo ‘Boxing’, collaborazione tra i Mount Kimbie e King Krule che, a detta di Stereogum, sembra più “lo-fi shoegaze indie-pop”. Si tratta del quarto featuring che il musicista concede al duo londinese, dopo ‘Meter, Pale, Tone‘, ‘You Took Your Time‘ (entrambi 2013) e ‘Blue Train Lines‘ (2017).