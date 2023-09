Nuova musica: Wild Nothing, Nation Of Language, Vagabon, Cherry Glazerr, Truth Club

Il 27 ottobre uscirà dunque ‘Hold’, il primo album in cinque anni a firma Wild Nothing. Jack Tatum lo ha già anticipato con il singolo ‘Headlights On’, e oggi replica con un brano denominato ‘Suburban Solutions’, un frizzante synth-pop che propone uno dei temi cari al disco, ovvero il ritorno nei luoghi di origine del musicista dopo la nascita del figlio.

I sintetizzatori li usano parecchio anche i Nation Of Language, pure loro in procinto di pubblicare (venerdì prossimo 15 settembre) il loro terzo LP in carriera, ‘Strange Disciple’. ‘Sightseer’ ne è la quinta anticipazione, come (così la definisce Stereogum) se i New Order fossero in un “chill mood”. Segue ‘Sole Obsession‘, ‘Weak In Your Light‘, ‘Stumbling Still‘ e ‘Too Much, Enough‘.



‘Lexicon’ è il quarto singolo estratto da ‘Sorry I Haven’t Called‘, il nuovo album di Vagabon anch’esso in uscita venerdì 15. La musicista afro-americana spiega come il produttore Rostam sia stato fondamentale per l’inserimento del pezzo in tracklist giacché lei da sola “non riuscivo a trovare lo spazio sonoro adatto”. Nelle settimane precedenti Laetitia Tamko aveva già condiviso ‘Carpenter‘, ‘Can I Talk My Shit?‘ e ‘Do Your Worst‘.



Bisognerà attendere fine mese, il 29 settembre, per ascoltare tutte le nuove canzoni di Cherry Glazerr. Alcune le ha già condivise (‘Soft Like A Flower‘ e ‘Ready For You‘); oggi è stata la volta di ‘Sugar’, che la stessa Clementine Creevy definisce “una delle mie preferite del disco”, composta peraltro insieme a Jonathan Pierce dei Drums.



‘Running From The Chase‘ è il titolo del nuovo album dei Truth Club: la rock band di Raleigh (Carolina del Nord) lo pubblicherà il 6 ottobre via Double Double Whammy. ‘Uh Oh’ è il terzo estratto, che segue ‘Blue Eternal‘ e il brano con il featuring di Indigo De Souza, ‘Exit Cycle’.