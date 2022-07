Nuova musica: Marcus Mumford, Beths, Black Angels, Boy Pablo, Stone

Annunciata da pochi giorni l’uscita del suo album di debutto solista, che si chiamerà ‘(self-titled)‘ e che arriverà il prossimo 16 settembre, Marcus Mumford è passato all’azione, condividendone un primo estratto. Si tratta di ‘Cannibal‘, brano prodotto (come il resto del disco) da Blake Mills, che fa parte di una scaletta di 10 canzoni, quattro delle quali ospiteranno i featuring, rispettivamente, di Brandi Carlile, Phoebe Bridgers, Clairo e Monica Martin.



Il 16 settembre sarà anche il giorno della pubblicazione del nuovo album dei Beths, ‘Expert In A Dying Field‘. La band neozelandese lo ha già anticipato con ‘Silence Is Golden‘, e ora replica con ‘Expert In A Dying Field‘, pezzo (per loro) insolitamente riflessivo che parla di amore.



E sempre il 16 settembre, i Black Angels daranno alla luce ‘Wilderness Of Mirrors‘, il loro nuovo LP. Nuova anticipazione è una canzone denominata ‘Firefly‘, che intende omaggiare il pop francofono degli anni ’60 e ospita la voce di LouLou Ghelichkani dei Thievery Corporation. Qualcosa di inedito per la band texana, compresa una parte di testo in lingua francese.



Torna a farsi sentire Boy Pablo, per il momento con un singolo (molto estivo) intitolato ‘Be Mine‘. “Da un po’ di tempo sono ossessionato dalla cumbia, quindi mi è venuto naturale provare a scrivere qualcosa che ne fosse ispirato. È stata una di quelle canzoni che non mi aspettavo di scrivere, è semplicemente apparsa da sola“, spiega il musicista norvegese in una nota.

Sono stati in tour con Yungblud e Sam Fender, e ora hanno appena firmato un contratto con la Polydor. Parliamo degli Stone (che loro scrivono tutto maiuscolo), quartetto di Liverpool che ha appena pubblicato il primo singolo per la major: ‘Waste‘, questo il titolo del pezzo, è stato prodotto da Al Groves (Bring Me The Horizon).