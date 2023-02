Nuova musica: National, Wednesday, Lost Under Heaven, Manchester Orchestra, Foyer Red

Come ormai saprete quasi tutti, il 28 aprile uscirà ‘First Two Pages Of Frankenstein‘, il nuovo album dei National. Già anticipato dalla bellissima ‘Tropic Morning News‘, il nono LP in carriera della band americana avrà in scaletta anche un brano intitolato ‘New OrderT-Shirt‘, diffuso oggi. “Per me, il verso ‘I keep what I can of you’ riguarda tutti quelli che ho conosciuto o amato“, afferma Aaron Dessner in una nota. “C’è una semplicità in ‘New Order T-Shirt’ che mi ricorda i nostri primi dischi, ma con la piena maturità ed esperienza che abbiamo ora. È una canzone davvero importante per il futuro della nostra band“.



Qualche settimana prima, il 7 aprile, sarà invece la data di pubblicazione di un altro album molto atteso, il sophomore dei Wednesday intitolato ‘Rat Saw God‘. Dal disco sono già stati estratti due singoli, ‘Bull Believer‘ e ‘Chosen To Deserve‘, e oggi è stata la volta del terzo, ‘Bath County‘, scritto durante un viaggio in Virginia e ispirato da “un ragazzo in overdose che abbiamo visto in un parcheggio“, ricorda la frontwoman Karly Hartzman.

Tempo di secondo album anche per i LUH, o meglio i Lost Under Heaven, l’attuale progetto dell’ex cantante dei Wu Lyf Ellery James Roberts. Il disco, che non ha ancora una data di uscita, si chiamerà ‘Something Is Announced By Your Life!‘ e conterrà tre brani diffusi recentemente: ‘Teen Violence‘, ‘Alpha Omega‘ e il nuovo ‘Shadowboxing‘.

È un progetto che comprende un disco e un film in realtà virtuale ‘The Valley Of Vision‘, e che sancisce il ritorno dei Manchester Orchestra due anni dopo ‘The Million Masks Of God‘ (2021). Il film, diretto da Isaac Deitz, debutterà il 9 marzo sul canale YouTube della band di Atlanta. Il disco, composto da sei brani, uscirà invece il giorno dopo, il 10 marzo. È prodotto dal frontman Andy Hull insieme al chitarrista Robert McDowell. In scaletta ci sarà anche il singolo condiviso oggi, una ballata lenta e intima denominata ‘Capital Karma‘.



Recente signing della Carpark Records, i Foyer Red si avviano alla pubblicazione del loro LP di debutto: ‘Yarn The Hours Away‘ arriverà il 19 maggio con una scaletta di dodici tracce, tra cui il nuovo (bel) singolo ‘Plumbers Unite!‘ e il precedente ‘Etc‘, entrambi (come il resto del lavoro) registrati a Brooklyn e prodotti da Jonathan Schenke.