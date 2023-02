Update concerti: Viagra Boys, Alice Phoebe Lou, Milow, Cavetown, Guns N’ Roses

La Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN) si conferma sempre più come l’epicentro del punk-rock internazionale in Italia. A calcarne il palco saranno anche i Viagra Boys, la cui unica data estiva nel nostro paese si terrà proprio in riva all’Adriatico domenica 20 agosto. I biglietti, disponibili da domani su Dice, costano 36,92 euro.

Data unica in Italia pure per Alice Phoebe Lou. La cantautrice sudafricana suonerà giovedì 2 novembre ai Magazzini Generali di Milano. Anche in questo caso biglietti in prevendita da domani (su Ticketmaster), il costo è di 24 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Milow tornerà dopo sei anni nel nostro paese: il musicista belga si esibirà venerdì 28 luglio alla Festplatz di Tirolo (BZ), dove porterà le canzoni del suo LP più recente, ‘Nice To Meet You‘, uscito a maggio 2022. I biglietti, in prevendita su Ticketone, vanno da 43,22 a 55,49 euro.

Per i prossimi due concerti nel nostro paese di Cavetown sono stati addirittura organizzati altrettanti festival. Lunedì 5 giugno il musicista inglese suonerà a Unaltrofestival presso il Circolo Magnolia di Segrate (MI), martedì 6 all’Arena di Puccini di Bologna all’interno del DLF Diretto Live Festival. 30 euro più diritti e commissioni è il prezzo d’ingresso per entrambe le date, con biglietti disponibili da domani sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Sarà in grande stile il ritorno live dei Guns N’ Roses in Italia. Sabato 8 giugno verranno ospitati addirittura dal Circo Massimo di Roma, unico appuntamento con loro nel nostro paese. Le prevendite saranno attive da domani su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, su quest’ultimo circuito (esclusi costosissimi pacchetti VIP) vanno da 91,43 a 103,62 euro.