Nuova musica: Neil Young, John Cale, Complete Mountain Almanac, CIA, Young Fathers

Si chiamerà ‘World Record‘ il nuovo album di Neil Young & Crazy Horse. Un record mondiale è anche il numero di pubblicazioni ad opera del musicista di origine canadese, della cui carriera questo LP di 11 tracce rappresenta la 42esima uscita (che avverrà il prossimo 18 novembre). Il disco è stato registrato in presa diretta sotto la produzione del celebre Rick Rubin nei suoi studi di Malibu. E’ già stato anticipato da due canzoni: ‘Love Earth‘ e la recente ‘Break The Chain‘.





E’ uno sforzo collaborativo non indifferente il nuovo LP di John Cale, che tra l’altro sarà il suo primo disco di inediti in un decennio. In ‘Mercy‘ (che uscirà il 20 gennaio 2023) compaiono gli Animal Collective, i Sylvan Esso, Laurel Halo, Tei Shi, Actress, i Fat White Family e Weyes Blood, che duetta con l’ex Velvet Underground nel singolo apripista ‘Story Of Blood‘. “Una volta compresa la versatilità della sua voce, è stato come se avessi scritto la canzone pensando proprio a lei. La sua gamma e il suo approccio senza remore alla tonalità sono stati una sorpresa inaspettata. C’è anche un piccolo passaggio in cui sembra una perfetta sosia di Nico“, racconta il musicista inglese in una nota.



Jessica Dessner è la sorella di Aaron e Bryce Dessner, è una poetessa e visual artist (e, tra l’altro, dal 2016 vive in Piemonte). Insieme alla musicista norvegese Rebekka Karijord ha realizzato un album intitolato ‘Complete Mountain Almanac‘, che è anche il nome del progetto comune. Ad esso, che arriverà il 27 gennaio via Bella Union, partecipano i gemelli dei National, che co-producono l’LP, e la Malmoe Simphony Orchestra. Secondo la nota stampa, “il disco passa attraverso il folk, la classica, la musica da camera e tutto ciò che sta in mezzo“. Tema è il cambiamento climatico, visto tramite il passare del tempo: ognuna delle 12 tracce si intitola come un mese dell’anno. Primo esempio condiviso è ‘May‘.



Un altro progetto che coinvolge dei parenti è quello dei CIA, band in cui suonano Ty Segall e la moglie Denée. Il trio, di cui fa parte anche Emmett Kelly dei Cairo Gang, ha già fatto uscire un disco nel 2018, e replicherà il 20 gennaio prossimo con il sophomore ‘Surgery Channel‘, di cui il primo arrembante estratto è un pezzo denominato ‘Impersonator‘.

Alla commistione di generi congegnata sinora dagli Young Fathers verrà dato un seguito il 3 febbraio 2023: ‘Heavy Heavy‘ sarà il quarto LP della loro storia e conterrà anche ‘Geronimo‘, il bel singolo di qualche settimana fa. In scaletta c’è anche il nuovo ‘I Saw‘, che ha un beat “pesante” come suggerisce il titolo del disco.



Manca poco ad ‘Alpha Zulu‘, il nuovo album dei Phoenix che sarà tra noi il 4 novembre. La band francese lo ha già anticipato con la title-track e ‘Tonight‘, e tre giorni fa ha svelato anche un altro dei brani in tracklist, ‘Winter Solstice‘.