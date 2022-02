Nuova musica: Regina Spektor, !!!, Florence, Vaccines, Just Mustard, Girlpool

Manca da oltre 5 anni un nuovo album di Regina Spektor, ma l’attesa si esaurirà quando, il 24 giugno, uscirà ‘Home, Before And After‘, il suo ottavo LP in carriera. Co-prodotto con John Congleton, il disco si propone di “ritornare alle mie radici newyorkesi“, dice nella nota stampa. Proprio nello stato di New York sono avvenute le registrazioni, che hanno dato vita a 10 nuove tracce. Prima anticipazione è una ballata tanto intima quanto ricca di strumentazione, denominata ‘Becoming All Alone‘.



La copertina che potete vedere qui accanto è inequivocabilmente quella del nuovo album dei !!!. ‘Let It Be Blue‘ arriverà il 6 maggio via Warp, e secondo la press-release “porta una sensazione di costante e radicale trasformazione, giungendo in nuovi territori non ancora esplorati“. La produzione di Patrick Ford ha fatto sì che le nuove canzoni siano “tra le più focalizzate” della loro carriera, oltre che “piene di bassi e percussioni“. Un esempio è il singolo ‘Storm Around The World‘, che ospita la voce di Maria Uzor.

C’è evidentemente un disco nuovo in vista anche per Florence And The Machine, che ieri ha condiviso il singolo ‘King‘ con tanto di video su Vevo. Il brano è scritto e prodotto insieme all’onnipresente Jack Antonoff, e vede la cantante londinese riflettere sulla propria identità di donna matura: “Mi sono sempre ispirata quasi esclusivamente a interpreti maschili, e per la prima volta ho sentito cadere un muro tra me e i miei idoli perché devo prendere decisioni che loro non hanno mai dovuto prendere“, spiega in una nota.



Singolo nuovo anche per i Vaccines, il primo dopo la pubblicazione di ‘Back In Love City‘ (2021). ‘Thunder Fever‘ è un brano euforico che si promette di celebrare l’innamoramento, che “può essere potente, intenso e improvviso come qualcosa di meteorologico“. Il pezzo dovrebbe rimanere una pubblicazione a sé, senza preludere ad altre uscite.

Il sophomore dei Just Mustard, una delle band più interessanti della nuova scena irlandese, è pronto: si chiamerà ‘Heart Under‘ e uscirà il 27 maggio per Partisan Records. Nonostante la frontwoman Katie Ball dica che “volevamo fare una canzone che si potesse ballare“, il singolo ‘Still‘ è decisamente troppo cupo e ruvido per essere portato in discoteca, ma si rivela un ottimo ascolto in contesti differenti.



Di ‘Forgiveness‘, il nuovo album dei Girlpool, si sa già da tempo. Ieri è giunto il terzo estratto, una ballata intitolata ‘Dragging My Life Into A Dream‘ e scritto da Avery Tucker dopo essere stato a un party, “parla della romanticizzazione di un tempo passato e anche il desiderio che il mio cuore si senta di nuovo aperto e innocente“, racconta il musicista americano.