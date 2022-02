Update concerti: Phoebe Bridgers, Clairo, Homeshake, Yungblud, Asaf Avidan, Primavera Sound

Per chi ama la scena folk-pop delle giovani cantautrici americane, quella di martedì 5 luglio si annuncia una giornata campale: si potranno infatti vedere sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) sia Phoebe Bridgers che Clairo. Le due musiciste giungono in Italia (se non erriamo, per la prima volta) dopo aver pubblicato, rispettivamente, ‘Punisher‘ (2020) e ‘Sling‘ (2021). I biglietti, di cui ancora non conosciamo il costo, saranno in prevendita da domani sui circuiti Dice e Ticketone.

Un concerto in Italia anche per Homeshake, ovvero lo pseudonimo sotto cui si cela il cantautore canadese Peter Sagar, già musicista della band di Mac DeMarco. Si esibirà mercoledì 5 ottobre all’ARCI Bellezza di Milano. Le prevendite saranno disponibili da venerdì, non siamo ancora a conoscenza dei prezzi dei biglietti.

Cambia la location della data milanese di Yungblud, che non sarà più il Lorenzini District, bensì il Carroponte di Sesto San Giovanni. Invariato l’appuntamento in calendario, mercoledì 18 maggio, e il prezzo dei biglietti, che su Vivaticket costano 36,57 euro (sono disponibili anche su Ticktmaster e Ticketone).

A causa delle restrizioni imposte dall’attuale emergenza sanitaria, è stato cancellato il concerto che Asaf Avidan avrebbe dovuto tenere lunedì 28 febbraio ai Magazzini Generali di Milano. Rimangono confermate le date di mercoledì 2 marzo al Teatro Duse di Bologna, di giovedì 3 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e di venerdì 4 al Teatro Fusco di Taranto.

Del Primavera Sound ancora si deve tenere l’edizione 2022 (a Barcellona su due weekend, dal 2 al 12 giugno e a Oporto dal 9 all’11 giugno), che già ci sono novità per quella del prossimo anno. Innanzitutto tra le location europee, che guadagnano un’ulteriore sede a Madrid (nello specifico alla Ciudad del Rock de Arganda del Rey), quindi sulle date, che sono già ufficiali: in Catalogna da giovedì 1 a sabato 3 giugno 2023, in Castiglia da giovedì 8 a sabato 10 giugno. Salgono quindi a 7 le città in cui l’organizzazione spagnola realizza eventi: oltre alle due capitali iberiche, anche Oporto, Los Angeles, Santiago del Cile, Buenos Aires e San Paolo.