Nuova musica: Sparklehorse, CIA, Ladytron, Samia, Young Fathers

Sono passati 12 anni dalla tragica morte di Mark Linkous, e ieri per la prima volta è stato pubblicato un brano postumo dei suoi Sparklehorse, intitolato ‘It Will Never Stop‘. Merito del fratello Matt, che si è messo ad ascoltare tutto il materiale registrato e mai pubblicato: “Siamo sempre molto grati a Mark per la bellezza che ha portato in questo mondo“, afferma in una nota. Non è ancora chiaro se la canzone possa essere il preludio a una raccolta di inediti del seminale musicista americano.

‘Surgery Channel‘, il nuovo album dei CIA, uscirà il 20 febbraio prossimo. La band composta da Ty Segall, dalla moglie Denée e da Emmett Kelly dei Cairo Gang lo ha già anticipato con il singolo ‘Impersonator‘, e ieri ha replicato con un altro inedito, ‘Inhale Exhale‘.



Il 20 gennaio sarà anche la data di pubblicazione di ‘Time’s Arrow‘, il nuovo LP dei Ladytron. Da quello che sarà il settimo lavoro in carriera della band synth-pop di Liverpool, sono già stati estratti ‘City Of Angels‘ e ‘Misery Remember Me‘, seguiti dal nuovissimo singolo ‘Faces‘.



Tra i propri dischi più attesi nel 2023, chi vi scrive annovera il nuovo album di Samia, ‘Honey‘, che sarà udibile dal 27 gennaio via Grand Jury. Dopo ‘Kill Her Freak Out‘ e ‘Mad At Me‘ la cantautrice newyorkese ha diffuso ieri altre due canzoni, ‘Pink Balloon‘ e ‘Sea Lions‘.





Qualche giorno dopo, il 3 febbraio, uscirà per Ninja Tune ‘Heavy Heavy‘, nuovo LP degli eclettici alt-rapper scozzesi Young Fathers. Anche loro sono giunti alla terza anticipazione, dopo ‘Geronimo‘ e ‘I Saw‘ è la volta ‘Tell Somebody‘, che Stereogum definisce “la versione degli Young Fathers di un brano dei Sigur Ros“.