Nuova musica: Sparklehorse, Devendra Banhart, Allah-Las, Sigur Ros, Anohni, Hives

Prima di lasciarci, Mark Linkous aveva iniziato a immaginare un nuovo album degli Sparklehorse insieme al fratello Matt. Qualche registrazione era già stata completata, e proprio da quei nastri lo stesso Matt e la sorellastra Melissa sono partiti per completare quello che sarà a tutti gli effetti il quinto LP di inediti del progetto. I due, già collaboratori nei precedenti lavori di Linkous, hanno aggiustato le canzoni non terminate e prodotto il tutto insieme ad Alan Weatherhead. In totale saranno 14 i brani della tracklist di ‘Bird Machine‘, che uscirà l’8 settembre per Anti-. Tra di essi vi è il singolo pubblicato lo scorso anno, ‘It Will Never Stop‘, oltre a ‘Evening Star Supercharger‘, diffuso oggi.

Arriverà sempre a settembre, ma il giorno 22, il nuovo album di Devendra Banhart, suo undicesimo in carriera. ‘Flying Wig‘ è stato prodotto da Cate Le Bon, “l’unica persona con cui avrei voluto realizzare questo disco“, afferma il cantautore americano, aggiungendo di aver optato insieme per “un suono elettronico ma anche organico e caldo“. Le dieci nuove canzoni, tra cui vi è il singolo ‘Twin‘, verranno peraltro portate live in Italia a novembre, martedì 21 all’Auditorium di Milano e mercoledì 22 al Teatro Politeama Rossetti di Trieste.

Pare essere un deciso cambio di indirizzo ‘Zuma 85‘, quinto LP degli Allah-Las che uscirà il 13 ottobre per Calico Discos / Innovative Leisure. Registrato con Jeremy Harris (White Fence, Devendra Banhart, Ty Segall) ai Panoramic Studios di Stinson Beach (California), sembra distanziarsi dal surf-rock che ha sempre caratterizzato la band americana in favore di un sound che non sarebbe dispiaciuto ai Velvet Underground o ai Roxy Music. Delle 13 tracce in scaletta, due sono già state rese note: ‘The Stuff‘ e la strumentale title-track.



I Sigur Rós hanno già confermato che il loro nuovo album arriverà a giugno. Ulteriori dettagli non sono ancora stati resi noti, ma ieri ne è stato diffuso un primo estratto, un brano denomianto ‘Blóðberg‘ che supera i 7 minuti di durata. Si tratta del primo inedito dopo il reintegro del tastierista Kjartan Sveinsson, che era uscito dal gruppo nel 2013.



Di ‘My Back Was A Bridge For You To Cross‘, il nuovo disco di Anohni & The Johnsons, si sa già da tempo che uscirà il 7 luglio. Oggi però ne è stata diffusa una seconda anticipazione, una canzone molto bella denominata ‘Sliver Of Ice‘ e ispirata dalla parole dette da Lou Reed in punto di morte. Segue di qualche settimana l’altro singolo ‘It Must Change‘.



Altro album in via di pubblicazione (arriverà l’11 agosto) è ‘The Death Of Randy Fitzsimmons‘, il nuovo degli Hives. La band garage-punk svedese lo ha già introdotto con ‘Bogus Operandi‘, e oggi raddoppiano le anticipazioni con un altro pezzo intitolato ‘Countdown To Shutdown‘, descritto così dal frontman Pelle Almqvist: “Il conto alla rovescia al collasso finanziario? Il conto alla rovescia per la sbronza del weekend che stavate aspettando? Il conto alla rovescia per l’evento sportivo preferito? Con Countdown To Shutdown, The Hives vi coprono le spalle. Un brano versatile per tutte le vostre esigenze rock estive. Circa il 37% di efficacia in più rispetto al concorrente più vicino e di sicuro aiuterà i vostri risultati del secondo e del terzo quadrimestre. Comprate ora e guardate le azioni salire!”