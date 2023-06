Update concerti: Okkervil River, Deerhof, Kim Gordon, Nothing But Thieves, Sherlocks

Saranno quattro le occasioni in cui Will Sheff verrà a suonare in Italia le canzoni di ‘Nothing Special’, l’album solista uscito lo scorso anno ma inciso insieme a membri della sua band, gli Okkervil River. Non è un caso che entrambi i nomi compaiano sulla locandina che conferma che il musicista americano sarà sabato 18 novembre allo Spazio 211 di Torino (biglietti in prevendita su Dice a 23 euro), domenica 19 al Teatro Magnani di Fidenza (Vivaticket tra 17,57 e 28,22 euro), martedì 21 al Monk di Roma (22 euro su Dice) e mercoledì 22 all’ARCI Bellezza di Milano (23 euro su Dice).

Bisognerà attendere febbraio 2024 per vedere i Deerhoof in Italia, ma lo si potrà fare in tre diverse occasioni. La band californiana suonerà il suo rock sperimentale lunedì 12 all’ARCI Bellezza di Milano, martedì 13 al Locomotiv di Bologna e giovedì 15 al Monk di Roma. In prevendita su Dice a 20 euro i biglietti per la data lombarda ed emiliana, 15 euro il costo del concerto nella capitale.

Ha finalmente una location il concerto romano di Kim Gordon. La musicista newyorchese si esibirà mercoledì 5 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica. In prevendita su Dice i biglietti, che costano 29 euro. L’ex Sonic Youth suonerà anche giovedì 6 al Goa Boa Festival di Genova e venerdì 7 al Nova Festival di Bologna.

Oltre all’apparizione all’I-Days Festival di sabato 1 luglio (suoneranno prima di Black Keys e Liam Gallagher), i Nothing But Thieves saliranno da headliner sul placo del Fabrique, sempre a Milano, lunedì 26 febbraio 2024. Dalle 10 di venerdì partirà la prevendita dei biglietti, che su Vivaticket costano 43,88 euro.

Due, invece, gli appuntamenti con gli Sherlocks. La rockband inglese sarà mercoledì 22 novembre al Magnolia di Segrate (MI) e giovedì 23 al Covo di Bologna. Su Dice, 23,40 euro è il prezzo dei biglietti per la data milanese, 22,16 euro il costo di quella emiliana.