Nuova musica: Spiritualized, Marissa Nadler, Kae Tempest, Barrie, Warmduscher, Cloakroom

Come già si era appreso un paio di mesi fa, si chiamerà ‘Everything Was Beautiful‘ il nuovo album degli Spiritualized, che uscirà il 25 febbraio prossimo per Fat Possum. Un primo estratto, ‘Always Together With You‘, era stato reso pubblico allora, mentre oggi è arrivato il secondo, un pezzo molto d’atmosfera denominato ‘Crazy‘ che Stereogum ben definisce “epic psychedelic gospel love song“. Ad accompagnarlo, un video diretto dallo stesso Jason Pierce.



Marissa Nadler, dal canto suo, un album lo ha già fatto uscire verso la fine dell’anno appena trascorso. Nelle stesse sessioni di ‘The Path Of The Clouds‘ sono stati registrati i tre inediti contenuti in ‘The Wrath Of The Clouds‘, EP in uscita il prossimo 4 febbraio. Con essi anche due cover, di cui una, ‘Seabird‘ (degli Alessi Brothers) ne è la prima anticipazione.



Kae (e non più Kate) Tempest pubblicherà un nuovo album intitolato ‘The Line Is A Curve‘ il prossimo 8 aprile. Si tratta del suo quinto LP in carriera per la poetessa, scrittrice e musicista inglese, che vede, tra gli altri, special guest Grian Chatten dei Fontaines D.C. e Lianne La Havas, oltre a Dan Carey alla produzione. ‘More Pressure‘, il primo singolo, è un brano in cui il suo rinomato spoken-word diventa vero e proprio rap, anche grazie al featuring di Kevin Abstract dei Brockhampton.



Sembra essere definitivamente divenuto un progetto solista Barrie, che già quando era un quintetto portava comunque il nome della fondatrice Barrie Lindsay. Per il sophomore, ‘Barbara‘, che uscirà il 25 marzo per Winspear, la musicista di Ipswich (quella nel Massachusetts) ha deciso dunque di fare tutto da sola, produzione compresa, raccogliendo 11 canzoni dalla discreta varietà: “synth-pop, art-pop, indie-rock e folk” sono i generi citati dalla press-release. Tra di esse vi è anche ‘Quarry‘, nuovo singolo che segue altre due tracce già anticipate, ‘Frankie‘ e ‘Dig‘.



Disco nuovo anche per i Warmduscher, che il 1° aprile via Bella Union pubblicheranno ‘At The Hotspot‘, quarto LP della loro carriera. Già dal primo singolo, ‘Fatso‘, si fa piuttosto evidente la produzione di Joe Goddard e Al Doyle degli Hot Chip, che aiuta la band londinese a implementare una componente “funky anni ’80” nel proprio suono. Alla stregua del brano di cui sopra, anche le altre 10 nuove canzoni vogliono rappresentare una sorta di contrappasso all’isolamento e alla noia dei lockdown, durante i quali sono state scritte.



Manca poco al nuovo album dei Cloakroom, ‘Dissolution Wave‘: uscirà il 28 gennaio per Relapse e conterrà, oltre che le due anticipazioni già note (‘A Force At Play‘ e ‘Lost Meaning‘), anche il recentissimo estratto ‘Fear Of Being Fixed‘, sempre farcito di chitarre distorte come è tradizione per il trio shoegaze proveniente dal Northwest Indiana.