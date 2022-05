Nuova musica: Turin Brakes, Jamie T, Hovvdy, Florist, Porridge Radio

Appena superato il doppio decennio di attività, i Turin Brakes tornano con un nuovo album, il nono della loro carriera, che si chiamerà ‘Wide-Eyed Nowhere‘ e che uscirà il prossimo 16 settembre per Cooking Vinyl. Registrato la scorsa estate nello studio costruito nel giardino della casa di Olly Knights, avrà una scaletta di 11 brani tra cui vi è il singolo ‘World Like That‘, a cui ben si addice la definizione che lo stesso Knight dà all’intero lavoro: “È un set di canzoni dolce e con groove che non pretende di essere altro che questo“.



A ben sei anni di distanza dal suo più recente LP, ‘Trick‘, Jamie T pubblicherà l’agognato seguito: ‘The Theory Of Whatever‘ arriverà il 29 luglio via Polydor. Ad anticiparlo, un singolo prodotto dall’ex Maccabees Hugo White denominato ‘The Old Style Raiders‘ e caratterizzato da un ritornello da singalong. Nelle intenzioni del suo autore, vuole discorrere della “lotta per trovare qualcosa che significhi abbastanza per te. La lotta per trovarlo, e per amarlo abbastanza da tenerlo stretto“.



L’ultimo LP degli Hovvdy, ‘True Love‘, è uscito lo scorso anno, ma il duo indie-pop di Austin ha ancora delle canzoni provenienti da quelle session da pubblicare, e lo farà con un LP intitolato ‘Billboard For My Feelings‘ che uscirà il 27 maggio. Quattro le tracce in scaletta, tra cui vi è il recentissimo estratto ‘Hide‘.



Dei Florist si sa già che il 29 luglio uscirà l’omonimo nuovo album. Dal disco è già stato diffuso un estratto, ‘Red Bird Pt. 2 (Morning)‘, e un secondo è arrivato un paio di giorni fa. Si chiama ‘Spring In Hours‘ ed è una bellissima e tenerissima canzone d’amore dedicata a “i cicli, le stagioni, la crescita, gli insetti, i fiori, l’amicizia, tutti gli atomi dell’universo, il caos che ci ha creato e il vuoto a cui tutto ritorna“, spiega la leader del gruppo Emily Sprague.



Grande attesa, almeno da parte di chi vi scrive, c’è anche per il nuovo LP dei Porridge Radio, ‘Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky‘, che sarà tra noi il 20 maggio via Secretly Canadian. Dopo ‘Back To The Radio‘ e ‘The Rip‘, martedì è stata condivisa la terza anticipazione, un brano denominato ‘End Of Last Year‘ e definito “una canzone d’amore per i miei compagni di band e per me stessa. Parla del non fidarsi della propria intuizione, del proprio corpo, delle persone vicine, ma è anche un’ode a tutte loro, e alle difficoltà dell’amore platonico“, rivela la frontwoman Dana Margolin.