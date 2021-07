Nuova musica: Velvet Underground, Joan As Police Woman, Billy Bragg, Hovvdy, Lala Lala, Ben Gibbard

E’ veramente quello che si suol dire un parterre de roi la lista dei partecipanti a ‘I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground and Nico‘, album-tributo a uno dei dischi fondamentali della seminale band americana, che uscirà il 24 settembre per Verve Records, la storica label del gruppo. Michael Stipe, Matt Berninger, Sharon Van Etten con Angel Olsen, Andrew Bird insieme a Lucius, Kurt Vile & The Violators, St. Vincent con Thomas Bartlett, Thurston Moore featuring Bobby Gillespie, King Princess, Courtney Barnett, Fontaines D.C., e Iggy Pop insieme a Matt Sweeney si sono cimentati nel rifacimento di uno ciascuno dei brani in scaletta, il cui ordine è rimasto invariato. Primo estratto è ‘Run Run Run‘, re-interpretata da Kurt Vile con la sua band.



Altro sforzo collaborativo è ‘The Solution Is Restless‘, album congiunto di Joan As Police Woman insieme a Dave Okumu degli Invisible e a Tony Allen, che vi aveva lavorato poco prima della sua scomparsa. E’ la stessa Joan Wasser a raccontare dell’incontro con Allen (favorito da Damon Albarn), avvenuto nel 2019, e del coinvolgimento di Okomu, sfociato in una “serata del novembre di quell’anno a improvvisare in uno studio parigino“. La musicista americana lo ha poi completato durante il lockdown. Prima anticipazione dell’LP, che arriverà il 5 novembre via PIAS, è un brano denominato ‘Take Me To Your Leader‘, ispirato dall’operato della primo ministro neozelandese Jacina Ardern.

E quando si parla di musica e politica non si può non pensare a Billy Bragg, che l’8 ottobre per Cooking Vinyl farà uscire ‘The Million Things That Never Happened‘, suo decimo album della carriera. Registrato a Eastbourne (UK) e prodotto da Romeo Stodart e Dave Izumi, è anticipato dal singolo ‘I Will Be Your Shield‘, brano in realtà molto più filosofico che politico.



Si intitola ‘True Love‘ il nuovo album degli Hovvdy, quarto in carriera per il duo indie-pop di Austin (Texas). Uscirà il 1° ottobre prossimo per Grand Jury e sarà incentrato, come suggerisce il titolo, sull’amore, dal momento che sia Charlie Martin che Will Taylor si sono recentemente sposati. Il primo estratto è, come se non bastasse, romanticamente intitolato allo stesso modo.

Una settimana dopo, l’8 ottobre, giungerà al pubblico ascolto ‘I Want The Door To Open‘, nuovo LP firmato Lala Lala. Il terzo album della cantautrice di Chicago potrà vantare le collaborazioni di Ohmme, Christian Lee Hutson, Nnamdi Ogbonnaya e Ben Gibbard, oltre alla produzione di Yoni Wolf dei Why. Delle 11 tracce in scaletta, la prima ad essere diffusa si intitola ‘Diver‘.



Sempre a proposito di Ben Gibbard, va segnalata la sua prima collaborazione elettronica dai tempi dei Postal Service (quasi 20 anni fa). A creare la base questa volta è stato Tycho, per un singolo intitolato ‘Only Love‘. “E’ iniziato come uno strumentale, ma mancava qualcosa. Ho mandato un demo grezzo a Ben e lui ci ha registrato sopra delle voci. La prima volta che ho sentito le voci grezze l’intera canzone ha improvvisamente avuto senso e l’arrangiamento è fluito da lì“, racconta il producer californiano.