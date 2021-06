Nuovi concerti: Belle And Sebastian, Kooks, Asaf Avidan, Yann Tiersen, Blue Stones

Torneranno a trovarci nel 2022 i Belle And Sebastian, che all’interno del loro tour europeo hanno fissato anche una data nel nostro paese. Stuart Murdoch e compagni suoneranno martedì 12 aprile al Fabrique di Milano. I biglietti, in prevendita da giovedì su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costeranno 32 euro più diritti e commissioni.

È un concerto che scatena la nostalgia è quello dei Kooks, soprattutto perché intende celebrare i 15 anni del loro LP di debutto, ‘Inside In / Inside Out‘ (che uscì nel 2006). Domenica 20 marzo 2022 Luke Pritchard e soci si esibiranno al Fabrique di Milano, supportati in apertura dagli Snuts. I biglietti, anche in questo caso in prevendita da giovedì su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costeranno 30 euro più diritti e commissioni.

Anticipa a quest’estate, invece, Asaf Avidan. Nonostante il lungo tour italiano rinviato al 2022, il cantautore israeliano sarà dalla nostre parti anche sabato 31 luglio 2021, all’interno della Fiera della Musica di Azzano Decimo (PN). I biglietti, le cui prevendite sono attive da oggi su Ticketone, costano 20 euro più diritti e commissioni.

Saranno mesi molto attivi, i prossimi, per Yann Tiersen: il 27 agosto uscirà il suo nuovo album ‘Kerber‘, e pochi mesi dopo lo suonerà in giro per l’Europa. In particolare, lunedì 7 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano (con opening affidato a Quinquis). I biglietti, di cui ancora non conosciamo i costi, saranno disponibili da venerdì prossimo 18 giugno.

Concerto italiano anche per i Blue Stones: il duo alternative-blues canadese formato da Tarek Jafar e Justin Tessier suonerà venerdì 8 aprile 2022 al Magnolia di Segrate (MI). Le relative prevendite saranno attive da mercoledì su Ticketmaster e Ticketone, al costo di 15 euro più diritti e commissioni.

Due annullamenti, purtroppo, per quanto riguarda i concerti di Slipknot e Kelly Lee Owens, previsti rispettivamente a luglio a Verona e a novembre a Milano. Per la rockband americana si tratta di un rinvio per cui non c’è ancora la data del recupero, mentre la musicista gallese (con un accorato comunicato) ha annunciato la definitiva cancellazione delle sue date extra-UK. In questo caso, ci sarà il rimborso automatico per chi aveva già acquistato il biglietto su Dice.