Nuovi concerti: Ypsigrock, Boy Pablo, Mudhoney, Ben Ottewell, Vanessa Peters, Southside

Si completa la line-up dell’edizione 2021 (soprannominata “Tiny but needed”) dell’Ypsigrock Festival di Castelbuono (PA). In aggiunta al cast già annunciato ci sarà anche un’esibizione solista di Alec Ounsworth aka Clap Your Hands Say Yeah e della cantautrice americana MØAA. Entrambi suoneranno nella prima giornata della manifestazione, giovedì 5 agosto. Annunciata anche la ripartizione completa degli artisti in cartellone, che trovate nell’immagine qui sopra insieme ai prezzi di abbonamenti e ingressi singoli.

E’ stata rinviata all’anno prossimo l’unica data italiana di Boy Pablo. Il musicista norvegese non sarà dunque ai Magazzini Generali di Milano il 26 settembre prossimo, bensì al Magnolia di Segrate (MI) venerdì 11 marzo 2022. Invariato il prezzo dei biglietti, 24 euro più diritti e commissioni, con prevendite sempre attive sui circuiti Ticketmaster e Ticketone. Gli ingressi già acquistati rimangono, ovviamente, validi.

Potranno finalmente tornare in Italia a suonare anche i Mudhoney: la storica band di Seattle si esibirà giovedì 6 ottobre 2022 al TPO di Bologna. Per quello che sarà un appuntamento unico nel nostro paese, i biglietti sono in prevendita su Boxerticket a 25,30 euro più commissioni di servizio.

E’ confermato, almeno per il momento, il tour italiano di Ben Ottewell, con la sola eccezione della data veneta che si sposta da Mussolente a Marostica (ma i biglietti rimangono validi). Facciamo dunque un recap generale: il frontman dei Gomez sarà alla Lambruscheria Ca’ Berti di Levizzano Rangone (MO) martedì 19 ottobre 2021, al Germi di Milano mercoledì 20, a Il Giardino di Lugagnano (VR) giovedì 21, al Circolo Progresso di Firenze venerdì 22, alla Sala Polivalente Don Bosco di Marostica (VI) sabato 23 e al Circolo della Musica di Rivoli (TO) domenica 24.

Si aggiunge una nuova data al tour ferragostano di Vanessa Peters: la folk-singer americana sarà sul palco della Distilleria Molloy a Brescia il sabato 14 agosto 2021. Lo show si somma a quelli già in calendario, ovvero giovedì 29 luglio al Cubo Live di Milano (ingresso libero), mercoledì 18 agosto all’Hot In The City Festival a Trieste (ingresso libero) e il giorno dopo, giovedì 19, al Chiostro di San Francesco a Cesena.

Anche per i festival ‘gemelli’ di Hurricane e Southside, in Germania, bisognerà attendere l’anno prossimo. Entrambe le kermesse sono comunque a buon punto con la line-up, che ieri è stata incrementata di ulteriori nuove presenze, e di cui vi diamo conto embeddando il poster riassuntivo (potete cliccarci per ingrandirlo) di Southside, il più velocemente raggiungibile dall’Italia perché si svolge a Neuhausen ob Eck, nel sud del paese.