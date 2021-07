Nuova musica: War On Drugs, Killers, Foo Fighters, Chemical Brothers, Iron Maiden

Ci sono volute una dozzina di sessioni di registrazione per dare compimento ad ‘I Don’t Live Here Anymore‘, il nuovo album dei War On Drugs che uscirà il 29 ottobre per Atlantic Records. Coprodotto dal frontman Adam Graduciel insieme a Shawn Everett, il disco è stato lavorato tra New York e Los Angeles, con le prime incisioni iniziate addirittura nel 2018. Sarà composto da 10 tracce che cercano di interpretare “la resilienza a fronte della disperazione“, tra cui vi è il singolo ‘Living Proof‘. La band originaria della Pennsylvania le porterà dal vivo all’Alcatraz di Milano martedì 5 aprile 2022, unica data italiana. I biglietti, in prevendita da venerdì su Ticketmaster e Ticketone, costeranno 33,20 euro più diritti e commissioni di prevendita.



Ultimamente molto prolifici i Killers, che dopo ‘Imploding The Mirage‘ del 2020 hanno già pronto un nuovo LP: ‘Pressure Machine‘, il loro settimo album in carriera (uscirà il 13 agosto), è prodotto ancora una volta dallo stesso Shawn Everett di cui sopra insieme a Jonathan Rado dei Foxygen. Un lavoro che, almeno nelle anticipazioni di Brandon Flowers, dovrebbe essere diverso dai precedenti, avendo come tema principale le vicissitudini umane degli abitanti di Nephi (Utah), cittadina di 5300 anime in cui il frontman è cresciuto: “Era la prima volta dopo tanto tempo che mi trovavo di fronte al silenzio [a causa della pandemia, ndr]. E da quel silenzio, questo disco ha cominciato a fiorire – pieno di canzoni che altrimenti sarebbero state troppo tranquille e affogate dal rumore dei tipici dischi dei Killers“. In scaletta ve ne saranno 11, ma l’unica anticipazione sinora è un breve trailer di circa un minuto.



E’ invece ormai completamente disponibile ‘Hail Satin‘, EP in cui i Foo Fighters si ‘travestono’ da Bee Gees (con lo pseudonimo ‘Dee Gees’) rifacendo alcune loro celebri canzoni. Per l’esattezza quattro, oltre a una di Andy Gibb solista. Il disco è uscito nel weekend in occasione del Record Store Day, associato a un altro EP, ‘Live‘, contenente cinque versioni dal vivo di brani del loro ultimo album, ‘Medicine At Midnight‘.

Qualcosa bolle anche nel pentolone dei Chemical Brothers, che dopo ‘The Darkness That You Fear‘ hanno condiviso un altro inedito intitolato ‘Work Energy Principle‘. In realtà dovrebbe trattarsi semplicemente della B-side del singolo sopracitato, un 12″ uscito in occasione del Record Store Day. Quest’ultimo brano, che dura circa 9 minuti, è un habitué dei concerti del duo inglese, anche se non era mai stato pubblicato ufficialmente.



Chiudiamo questa sfilata di grandi nomi notificando l’uscita del nuovo album degli Iron Maiden. ‘Senjutsu‘ arriverà il 3 settembre, a sei anni di distanza da ‘The Book Of Souls‘, il loro precedente lavoro sulla lunga distanza. Registrato a Parigi un paio di anni fa insieme a Kevin Shirley e Steve Harris, contiene 10 tracce tra cui il singolo ‘The Writing On The Wall‘, di oltre 7 minuti.