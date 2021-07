Nuovi concerti: Idles, Yungblud, James Taylor, John Mayall, Quill

Sarà recuperato venerdì 15 luglio 2022 il concerto che gli Idles avrebbero dovuto tenere già l’anno scorso al Parklife Festival di Padova. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data, per chi non li avesse sono sempre in prevendita su Dice a 34,50 euro, con diritti e commissioni compresi nel prezzo.

Si sposta di qualche mese anche il concerto di Yungblud: il musicista inglese non si esibirà più il 13 novembre 2021 al Fabrique, bensì mercoledì 18 maggio 2022 al Lorenzini District, sempre a Milano. Invariato il prezzo dei biglietti, 30 euro più diritti e commissioni; quelli già acquistati rimangono validi.

Saranno ben 5, tutte a febbraio 2022, le date italiane di James Taylor. Il celebre cantautore statunitense sarà martedì 22 febbraio al Teatro Colosseo di Torino, giovedì 24 al PalaBassano di Bassano del Grappa (VI), venerdì 25 al Teatro Verdi di Firenze, domenica 27 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e lunedì 28 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti sono in prevendita su Ticketone e Vivaticket, si può accedere all’acquisto da qui.

Chi ama i grandi classici potrà godere anche del ritorno in Italia di John Mayall. Pure in questo caso sono cinque le date, tutte ad aprile 2022: sabato 2 all’Auditorium Santa Chiara di Trento, domenica 3 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), lunedì 4 al Teatro Celebrazioni di Bologna, martedì 5 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e giovedì 7 al Gran Teatro di Padova. Informazioni e prezzi dei biglietti si trovano a questo link.

Tre concerti nel nostro paese per gli stoner/hard-rocker svedesi The Quill: giovedì 20 gennaio 2022 al Freakout di Bologna, venerdì 21 al Traffic di Roma e sabato 22 al Bloom di Mezzago (MB). Non abbiamo informazioni circa il prezzo dei biglietti.