Nuovi concerti: Bush, Ron Gallo, Saint Motel, Samantha Fish, Strange As Angels, Ben Harper, Jethro Tull

Torneranno in Italia a giugno 2022 i Bush: tre i concerti, in cui suoneranno anche le canzoni del loro ultimo LP ‘The Kingdom‘, pubblicato più o meno un anno fa. Gavin Rossdale e soci si esibiranno domenica 19 alla Hall di Padova, lunedì 20 all’Orion di Ciampino (RM) e martedì 21 ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti sono già in prevendita su Dice: diritti e commissioni inclusi, costano 28,75 euro per le date veneta e lombarda e 31 euro per quella romana.

Saranno ben sette i concerti che l’instancabile Ron Gallo terrà nel nostro paese tra poco più di un mese: il musicista americano suonerà venerdì 23 luglio 2021 al Ginzburg Park Festival di Torino (prevendita attiva su Dice a 12,65 euro), sabato 24 al GoaBoa Festival di Genova, lunedì 26 a Villa Ada a Roma (11,50 euro su Dice), martedì 27 a Firenze (venue ancora da definire), mercoledì 28 al Beaches Brew Festival di Ravenna, giovedì 29 all’Anfiteatro del Venda di Padova e venerdì 30 al Ride di Milano (18,81 euro su Dice). Tutte le date verranno aperte da Chickpee.

Il sound mellifluo dei Saint Motel verrà proposto in Italia in un’unica occasione: mercoledì 6 aprile 2022 al Circolo Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costano 20 euro più diritti e commissioni. La band californiana è peraltro in procinto di pubblicare un nuovo LP, ‘The Original Motion Picture Soundtrack: Part 3‘, che uscirà venerdì prossimo 25 giugno, di cui il più recente estratto è un singolo intitolato ‘It’s All Happening‘.



Torna in Italia anche Samanthe Fish: la chitarrista americana sarà domenica 27 marzo 2022 alla Santeria di Milano. I biglietti, disponibili su Mailticket, costano 20 euro più diritti e commissioni.

Chi si ricorda dei Nouvelle Vague, la band che realizzava cover lounge di classici post-punk e new wave? Marc Collin, uno dei membri stabili del progetto, ne ha un altro con Chrysta Bell che si chiama Strange As Angels, e con cui va in giro a riproporre brani dei Cure. Lo farà anche venerdì 25 giugno in piazza della Cittdella, nel cortile di Palazzo Farnese, a Piacenza. 15 euro il prezzo d’ingresso. L’LP omonimo del duo franco-americano è peraltro disponibile su tutte le piattaforme streaming dallo scorso venerdì.

E’ purtroppo stato cancellato il tour solista che Ben Harper doveva tenere il mese prossimo in Europa, e che doveva toccare anche Marostica (VI), Palmanova (UD), Perugia e Stupinigi (TO) tra il 14 e il 18 luglio. A quanto sostiene l’organizzazione di due dei quattro appuntamenti, dovrebbe essere recuperato il prossimo anno, e le nuove date essere annunciate a breve. Questo il comunicato di Harper: “A causa degli attuali problemi riguardanti salute e sicurezza dovuti alla pandemia in corso, abbiamo preso la decisione impegnativa ma necessaria di annullare il nostro tour europeo previsto per quest’estate 2021. Torneremo in tour alla prima e più sicura opportunità. Ai nostri fan in Europa vanno il nostro amore e la nostra riconoscenza. Ben”

I Jethro Tull hanno un sacco di concerti in programma in Italia, 4 a fine luglio e altri 4 a ottobre. Al tour estivo se ne aggiungono però altri tre: martedì 27 luglio al Porto Antico di Genova, domenica 1 agosto in piazza del Duomo a Trento e martedì 3 agosto al Blubar Summer Festival di Francavilla al Mare (CH).