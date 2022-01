Nuovi concerti: Fontaines D.C., Wolf Alice, Chet Faker, Jesse Malin, End Of The Road, update cancellazioni e rinvii

La pubblicazione di ‘Skinty Fia‘, il nuovo album dei Fontaines D.C. che uscirà il 22 aprile, porterà la band irlandese nuovamente in tour. Fortunatamente, nel suo caso avremo la possibilità di vederla suonare in Italia in almeno tre occasioni: martedì 7 giugno all’Arena Puccini di Bologna, mercoledì 8 al Magnolia di Segrate (MI), per l’edizione 2022 di Unaltrofestival, e martedì 16 agosto al Parco della Musica di Padova. 30 euro più diritti e commissioni è il costo delle prevendite per ciascuna delle tre serate, con biglietti disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone (solo Milano e Padova) e Dice (solo Bologna).

Dovremo aspettare l’inverno per assistere a un concerto intero dei Wolf Alice nel nostro paese: la band inglese sarà infatti al Fabrique di Milano venerdì 25 novembre, unica data italiana da headliner. I biglietti, disponibili già da ora sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costano 25 euro più diritti e commissioni. Ellie Rowsell e soci si esibiranno anche in apertura dei due show di Harry Styles: lunedì 25 luglio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) e martedì 26 luglio al PalaAlpitour di Torino.

Arriverà dalle nostre parti a fine giugno Nick Murphy, per l’occasione con lo pseudonimo Chet Faker: giovedì 23 giugno sarà al Sequoie Music Park di Bologna e sabato 25 all’Auditorium Parco della Muisca di Roma. In mezzo, anche un DJ set, venerdì 24 alla preview del Polifonic Festival di Brindisi. I biglietti, di cui ancora non si conoscono i costi, sono annunciati in prevendita da domani.

Due concerti in Italia anche per Jesse Malin: il cantautore newyorkese si esibirà sabato 26 marzo al Wishlist di Roma e domenica 27 al Druso di Ranica (BG). Saranno le sue prime date nel nostro paese dopo la pubblicazione di ‘Sad And Beautiful World‘, il suo doppio LP uscito a settembre 2021. 18 euro è il prezzo d’ingresso per il concerto bergamasco, ancora da definire il costo della data laziale.

Capitolo cancellazioni: è stato, purtroppo, annullato il concerto che i Palace avrebbero dovuto tenere il 22 febbraio al Magnolia di Segrate (MI). L’organizzazione precisa che “le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 25 febbraio 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketmaster e Ticketone), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet“. Stessa sorte per lo show milanese di Joy Crookes e per il tour europeo dei Cloud Nothings, e quindi anche per le date di Bologna, Rivoli (TO), Roma e Milano (anch’esse previste a febbraio). Analogamente, il rimborso deve essere chiesto attraverso i canali utilizzati per l’acquisto dei biglietti.

Viene rinviato a data da destinarsi il tour dei Band Of Horses, e dunque i live a Milano e Bologna in programma a marzo: “Nelle prossime settimane vi comunicheremo i nuovi appuntamenti. I biglietti acquistati rimangono validi“, assicura l’organizzazione. Anche i Nada Surf subiscono l’ennesimo spostamento, il loro concerto alla Santeria di Milano è ora in calendario per il 9 dicembre prossimo. Gli Script, che avrebbero anch’essi dovuto suonare in Italia a marzo, hanno rimandato la loro esibizione al Fabrique di Milano, la nuova data è sabato 12 novembre 2022.

Dal punto di vista di questo blog, uno dei migliori festival inglesi è senza dubbio l’End Of The Road, che si tiene ogni anno ai Larmer Tree Gardens, nel sud del Wiltshire. L’edizione 2022 è in programma tra giovedì 1 e domenica 4 settembre, e vedrà protagonisti, tra gli altri, Pixies, Fleet Foxes, Bright Eyes, Khruangbin, Magnetic Fields, Aldous Harding, Kurt Vile, Perfume Genius, Black Midi, Lucy Dacus, Weather Station e tantissimi altri, tutti impressi nella locandina incorporata qui sotto. Gli abbonamenti sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, costano 210 sterline più commissioni.