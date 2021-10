Nuovi concerti: M. Ward, Sondre Lerche, Bring Me The Horizon, You Me At Six, Bryan Adams, Rock The Castle

I suoi due album usciti nel 2020, ‘Migration Stories‘ e ‘Think Of Spring‘, non si sono potuti sentire live per un po’. M. Ward sta però cercando di recuperare il tempo perduto, e relativamente presto verrà a suonarli anche in Italia: martedì 1 febbraio 2022 al Magnolia di Segrate (MI), mercoledì 2 al Locomotiv di Bologna e giovedì 3 al Monk di Roma. I biglietti, in prevendita su Ticketmaster e/o Dice a seconda della location, al netto di diritti e commissioni costano rispettivamente 18, 20 e 17 euro.

Una data unica nel nostro paese per Sondre Lerche: il cantautore norvegese si esibirà martedì 19 aprile 2022 al Biko di Milano. Sarà probabilmente l’occasione per ascoltare live il lunghissimo (più di 10 minuti) nuovo singolo ‘The Death Of The Night‘, diffuso ieri, che anticipa un nuovo album programmato per l’anno prossimo. I biglietti per lo show, di cui ancora non è stato comunicato il costo, saranno in prevendita da dopodomani su Ticketone.



Sabato 12 febbraio 2022 potrebbe essere un giorno di festa per i fan del metalcore più radiofonico, giacché al Lorenzini District di Milano saliranno sul palco sia i Bring Me The Horizon che gli A Day To Remember. Per il mini-festival a cui parteciperanno anche Poorstacy e Lorna Shore, i biglietti saranno a breve in prevendita su Ticketone e Vivaticket a 51,75 euro più commissioni.

È un rock piuttosto energico pure quello degli You Me At Six, anch’essi in Italia a febbraio 2022, più precisamente giovedì 24 all’Alcatraz di Milano. Si tratta dello spostamento del concerto originariamente previsto lo scorso giugno, per cui i biglietti già acquistati rimangono validi. Le prevendite torneranno comunque attive da venerdì sul circuito Ticketone.

Sempre in pista anche un rocker d’annata come Bryan Adams, che sarà da noi per tre occasioni: venerdì 11 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma, sabato 12 al Mandela Forum di Firenze e lunedì 14 alla Zoppas Arena di Conegliano (TV). Anche in questo caso i biglietti (di cui non si conosce ancora il costo) saranno in prevendita da venerdì su Ticketone.

Per i fan del rock duro di comprovata esperienza, non ci potrebbe essere appuntamento migliore di Rock The Castle, quattro giorni in programma tra giovedì 23 e domenica 26 giugno al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. In cartellone figurano autentici miti di genere, come Judas Priest, Megadeth, Saxon, Blind Guardian, Avenged Sevenfold e Suicidal Tendencies. Li si potrà tutti osservare live acquistando gli abbonamenti, in prevendita su Ticketone e Vivaticket, che costano circa 220 euro diritti e commissioni incluse. Circa 73 euro, invece, il costo complessivo delle singole giornate.