Nuovi concerti: Todays Festival, Cheap Trick, Black Pumas, Sons Of The East, Anneke Van Giersbergen

La notizia del giorno è senza dubbio l’ufficializzazione dell’edizione 2021 del Todays Festival di Torino, che dunque si terrà e (parere personale di chi vi scrive) avrà la migliore line-up della sua esistenza. Nessun nome di grido ma tutti i migliori emergenti d’Oltremanica, tra cui Working Men’s Club, Black Midi, Dry Cleaning, Black Country New Road, Shame e Arlo Parks. Oltre a una certezza come The Comet Is Coming, saliranno sul palco dell’area esterna allo Spazio 211 anche I Hate My Village, Iosonouncane, Andrea Lazlo De Simone e Motta. A quanto pare, la lista non è completa e vi saranno ulteriori aggiunte. I biglietti sono già in prevendita su Ticketone, al netto di diritti e commissioni costano 30 euro per la singola giornata e 100 per l’abbonamento ai 4 giorni della manifestazione, che avrà luogo tra giovedì 26 e domenica 29 agosto 2021.

Per chi invece ama le solide band di una volta, appuntamento imperdibile è l’unica data italiana dei Cheap Trick. La storica rockband americana sarà sabato 19 febbraio 2022 al Fabrique di Milano. I biglietti, di cui ancora non siamo a conoscenza dei costi, saranno in prevendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket a partire dalle 11 di venerdì prossimo.

Subisce invece importanti modifiche il tour italiano dei Black Pumas, che aveva in programma due date alla fine di luglio. Quella in programma all’Auditorium di Roma è purtroppo definitivamente cancellata (rimborsi da chiedere entro il 24 luglio), mentre quella prevista al Magnolia di Segrate (MI) è rinviata al 2022, con i biglietti che rimangono validi. Qui la nota ufficiale dell’organizzazione: “A causa dell’attuale situazione globale causata dal virus Covid-19, annunciamo con rammarico che il concerto dei BLACK PUMAS, previsto il 23 luglio 2021 al Magnolia di Milano, È RIPROGRAMMATO AL 2022. Stiamo lavorando per poter annunciare quanto prima la nuova data. Informiamo con dispiacere che il concerto del 24 luglio 2021 all’Auditorium Parco Della Musica di Roma, per Roma Summer Fest, è stato invece ANNULLATO.”

Saranno in Italia nel 2022 i Sons Of The East: il duo indie-folk australiano si esibirà in data unica giovedì 3 marzo al Legend di Milano. I biglietti, disponibili da giovedì su Ticketone e Vivaticket, costeranno 15 euro più diritti e commissioni di prevendita. 20 euro, invece, il prezzo finale in cassa la sera dello show.

Data unica anche per Anneke Van Giersbergen, ex-frontwoman dei Gathering. Si esibirà in acustico mercoledì 27 aprile 2022 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI). In questo caso le prevendite sono già attive su Ticketone al prezzo di 30 euro più diritti e commissioni.