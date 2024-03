Osees in Italia a fine maggio

Perso il conto degli album pubblicati, si può forse tenere quello dei concerti nel nostro paese degli Osees, che saranno nuovamente dalle nostre parti a fine maggio.

Due gli appuntamenti: martedì 28 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna, che come tradizione organizza tutti gli eventi a ingresso gratuito, e mercoledì 29 al Casilino Sky Park di Roma. Per quest’ultima data i biglietti sono già in prevendita su Dice a 16,95 euro.

Il collettivo garage-rock capitanato da John Dwyer ha pubblicato, sotto diversi moniker (OCS, The Ohsees, The Oh Sees, Thee Oh Sees, Oh Sees e quello attuale di Osees), ben 28 LP in poco più di vent’anni. Quello più recente è ‘Intercepted Message‘, uscito lo scorso agosto.