Sharon Van Etten: ‘We’ve Been Going About This All Wrong’ (Jagjaguwar, 2022)

Genere: alt-folk | Uscita: 6 maggio 2022

Il matrimonio, una nuova vita in California con il nuovo compagno e il figlio, una nuova casa. Doveva essere un anno importante, il 2020, per Sharon Van Etten, che aveva ancora in programma una buona parte del tour di ‘Remind Me Tomorrow‘, l’album uscito l’anno prima. E invece, la pandemia: “Improvvisamente, ci siamo ritrovati in lockdown in una casa che stiamo ancora spacchettando. Dovevo ancora una volta capire chi ero come madre, come partner, come scrittrice, nel bel mezzo di un’apocalisse. Ho avuto alti e bassi, depressione, ansia, ho bevuto e fumato. E ne ho scritto“, racconta la cantautrice americana a Rolling Stone, esplicitando la ragione per cui ‘We’ve Been Going About This All Wrong‘, il suo sesto LP della carriera, sia così accorato ed espressivo.

Un disco pubblicato senza anticipazioni: tutte le canzoni in scaletta sono rimaste inedite sino al 6 maggio, la data di uscita: “Ho voluto approcciare questa pubblicazione in modo diverso, per coinvolgere intenzionalmente i miei fan nel tentativo di presentare l’album come un corpo unico. Queste dieci canzoni sono progettate per essere ascoltate in quest’ordine, tutte in una volta, in modo da poter raccontare una storia molto più ampia di speranza, perdita, desiderio e resilienza“, spiega Sharon. Ed è proprio questa grande intensità di sensazioni che emerge sin dalle prime note, con brani che non sono mai stati così solenni, e una stratificazione massiccia di strumenti a donare ancora più pathos.

‘We’ve Been Going About This All Wrong‘ si rivela un lavoro di grande virtuosismo creativo, che inanella una decina di composizioni impeccabili, ognuna a suo modo unica ma allo stesso tempo stilisticamente ed empaticamente legata alle altre. Giustissimo, dunque, considerarlo un’opera inscindibile: se nell’LP precedente c’era un pezzo, ‘Seventeen‘, che sovrastava tutti gli altri, in questo è la ‘squadra’ a vincere. Con diversi colpi da fuoricalsse: ‘I’ll Try‘, ‘Anyhting‘ , ‘Headspace‘, ‘Come Back‘, ‘Mistakes‘ e ‘Far Away‘, ovvero più della metà della scaletta, che testimonia una densità di qualità tale da portare questo LP, tra tutti i dischi firmati Sharon Van Etten, quantomeno sul podio.

VOTO: 😀