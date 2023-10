Si balla nel nuovo album degli Idles

“Voglio far ballare la gente, voglio che sentano l’amore di cui sento il bisogno nella mia vita”: così Joe Talbot, frontman degli Idles, descrive ad NME lo spirito di ‘Tangk’, il nuovo album della band inglese che uscirà il 16 febbraio per Partisan Records.

A riprova, il titolo del primo singolo, ‘Dancer’, e il featuring in esso contenuto: gli LCD Soundsystem, nelle persone di James Murphy e Nancy Whang. Non certo banale anche il nome di chi ha co-prodotto (insieme al chitarrista della band Mark Bowen e a Kenny Beats) quello che sarà il quinto LP in carriera per il quintetto di Bristol: lo storico collaboratore dei Radiohead Nigel Goodrich.

“‘Tangk’ è un album d’amore, aperto a chiunque abbia bisogno di qualcosa da gridare ad alta voce per respingere l’incombente senso di vuoto, ora o per sempre”, si legge nella nota che compare sul Bandcamp della band. Il titolo è dichiaratamente una storpiatura del termine “tank”, che significa carro armato ma in questo caso fa riferimento a come la band voleva suonassero le chitarre negli 11 brani del disco.