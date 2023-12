Still Corners a Bologna e Milano con il nuovo album

Torneranno in Italia a fine maggio gli Still Corners. Il duo dream-pop inglese si esibirà martedì 28 al Locomotiv di Bologna e mercoledì 29 all’ARCI Bellezza di Milano.

I biglietti, già in prevendita su Dice, costano 25,30 euro per la data emiliana e 19,55 euro per quella lombarda.

I due concerti si inseriscono all’interno di un tour denominato ‘Dream Talk’, che è anche titolo del loro nuovo album, il sesto in carriera e primo dal 2021, quando uscì ‘The Last Exit’.

Composto da 10 canzoni, è definito “magnificamente arrangiato, elegante e malinconico”. Uscirà il 5 aprile, essendo nel frattempo anticipato dal singolo ‘Secret World’.