LP solista in vista per Adrianne Lenker

L’ alternanza tra album con i Big Thief e dischi solisti si conferma per Adrianne Lenker: nel 2024 sarà la volta del suo nuovo LP in autonomia, seguito di ‘Songs’ e ‘Instrumentals’, usciti insieme nel 2020.

Del disco non si sa ancora né il titolo né la data di pubblicazione, ma da ieri si conosce il primo estratto, un brano denominato ‘Runied’, al solito essenziale quanto toccante, in un’inedita versione della cantautrice americana voce e pianoforte.

“Questa canzone è stata per me una guida preziosa. Sembra contenere l’essenza dell’amore romantico, ma soprattutto tratta di qualcosa di molto più grande”, afferma in una nota. Un affare di famiglia il relativo video, che è diretto dal fratello Noah.