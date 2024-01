The Smile, nuovo singolo e concerto a Roma

Non manca poi molto all’uscita del sophomore degli Smile, il side-project di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead che comprende anche il batterista Tom Skinner: arriverà il 26 gennaio grazie a XL Recordings.

Il disco è già stato anticipato dalla title-track ‘Wall Of Eyes’, da ‘Bending Hectic’ e da (è in giro da oggi) ‘Friend Of A Friend’. Tutti e tre i brani saranno presumibilmente parte della scaletta di quella che al momento è un’unica data italiana. Domenica 23 giugno il trio britannico suonerà nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, all’interno del Roma Summer Festival. L’illustre opening act sarà niente meno che James Holden. I biglietti saranno in prevendita sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket a partire da venerdì, non ne è ancora stato comunicato il costo.

La Fondazione Prada di Milano sarà invece teatro di un’anteprima: ‘Wall Of Eyes, On Film’, collaborazione col regista Paul Thomas Anderson che verrà proiettata all’interno della struttura, al cinema Godard, sabato 20 gennaio. In questo caso gli ingressi saranno disponibili da domani alle 11 su Fondazioneprada.org.