‘Tigers Blood’ è il nuovo album di Waxahatchee

Katie Crutchfield aka Waxahatchee torna al suo progetto più rinomato con un nuovo album che uscirà il prossimo 22 marzo per una nuova label con cui non ne aveva mai pubblicato uno prima d’ora, la Anti-.

Il disco è stato registrato ancora una volta insieme al fido produttore Brad Cook presso i celebri Sonic Ranch Studios di Tornillo, Texas. Conterrà 12 canzoni scritte nell’ultima parte del 2022 durante il suo più recente tour, e definite testualmente “le sue più determinate e resilienti sino a oggi”. La nota stampa rivela anche che sono state incise insieme a Spencer Tweedy, il batterista figlio di Jeff, e il chitarrista dei Wednesday (nonché musicista dalla solida carriera solista) MJ Lenderman.

Il primo estratto è un brano che pare seguitare a mantenere Katie in territori country-folk, e denominato ‘Right Back To It’, in cui il succitato Lenderman suona la chitarra e canta i cori. Viene paragonato, sempre dalla press-release di cui sopra, a “un duetto tra Emmylou Harris e Gram Parsons”. Spiega la cantautrice nella medesima nota: “Mi interessa molto scrivere canzoni d’amore poco romantiche. Volevo farne una sul flusso e riflusso di una lunga storia d’amore. Ho pensato che sarebbe stato poco tradizionale, ma un po’ più in linea con la mia esperienza, scrivere del sentirsi insicuri ma trovare sempre la strada per tornare all’intimità.”