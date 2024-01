Tornano i Ride con ‘Interplay’

Già al terzo LP dopo la reunion del 2015: i Ride non si fermano più, e il 29 marzo via Wichita/PIAS pubblicheranno ‘Interplay’, ovvero quello che nella totalità della loro carriera sarà il settimo album in ordine cronologico.

Dopo alcune sporadiche registrazioni avvenute nello studio personale del co-frontman Mark Gardener, la storica band di Oxford si è recata ai Vada Studios, nella Midlands, insieme al collaboratore Richie Kennedy, che di lì a breve sarebbe diventato il vero e proprio co-produttore dell’opera.

La press-release la definisce “a record in the old-school sense”, aggiungendo che si tratta di “un ascolto ricco che scorre dall’inizio alla fine, a volte urgente e formidabile, altre assorto e malinconico”. Primo estratto è un brano nel solco della tradizione del quartetto, che si intitola ‘Peace Sign’.