Update concerti: Afghan Whigs, Black Country New Road, Patti Smith, William Fitzsimmons, Italia 90

Giornata molto importante, quella di oggi, per i fan degli Afghan Whigs, che hanno potuto apprendere dell’uscita del nuovo album della band di Cincinnati, oltre che di due concerti in Italia. Il disco si chiamerà ‘How Do You Burn?‘ e arriverà il 9 settembre via Royal Cream/BMG. 10 i brani in scaletta, in cui due canta i cori il compianto Mark Lanegan (“È lui che ha scelto il titolo del disco“, ricorda l’amico Greg Dulli), oltre che il singolo di qualche settimana fa (‘I’ll Make You See God‘) e il recentissimo ‘The Getaway‘. Le nuove canzoni verranno suonate nelle due date italiane programmate a ottobre: martedì 25 alla Santeria Toscana 31 di Milano e mercoledì 26 al Largo di Roma. 30,62 euro (su Dice) il prezzo dei biglietti per lo show milanese, 30 euro più commissioni (su Diyticket) quello per il concerto romano.



C’è un’illustre aggiunta alla pur ottima line-up del Todays Festival di Torino: i Black Country New Road prendono il posto di Dijon nella serata di venerdì 26 agosto, quella che vede coinvolti anche Tash Sultana, Hurray For The Riff Raff e Geese. Per il singolo appuntamento i biglietti sono in prevendita su Dice a 37 euro, con abbonamenti alla tre-giorni a 109,50 euro.

Diventano quattro le date estive del Patti Smith Quartet: oltre a quella di cui già avevamo dato conto di mercoledì 27 luglio all’Auditorium di Roma e di domenica 31 in piazza Garibaldi a Cervia (RA), la cantautrice americana sarà anche al Teatro Grande di Pompei (NA) martedì 26 e al Tecnoparco di Stresa (VB) venerdì 29. Tra 40 e 70 euro (più diritti e commissioni della prevendita sul circuito Ticketone) è il costo dello show campano, posto unico a 51,50 euro (su Vivaticket) per quello piemontese. Da ricordare anche il concerto in “acoustic duo” di giovedì 26 giugno alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia (biglietti su Ticketone a 48,02 euro).

È stato cancellato il concerto che William Fitzsimmons avrebbe dovuto tenere al Largo di Roma domenica prossima 8 maggio. Resta invece in calendario quella di sabato 7 al Bloom di Mezzago (MB), che dunque diventa la sua unica nel nostro paese. I biglietti, in prevendita su Mailticket, costano 22,44 euro.

Sembrano essere in totale tre (ce ne fosse una quarta, fatecelo sapere) le date nel nostro paese degli Italia 90, band indie-rock, a dispetto della propria denominazione, inglese. Il quartetto proveniente da Londra suonerà dopodomani, giovedì 5 maggio, al Trenta Formiche di Roma (ingresso a sottoscrizione libera), sabato 7 al Covo di Bologna (biglietti a 12,31 euro su Dice) e domenica 8 al Biko di Milano (14,01 euro su Eventbrite).