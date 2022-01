Update concerti: Amyl And The Sniffers, Zebrahead, Aurora, Lumineers, Club To Club…

Cominciamo con una buona notizia, ovvero la data italiana di Amyl And The Sniffers: la band australiana suonerà giovedì 16 giugno alla Rocca Malatestiana di Cesena, all'interno della rassegna Acieloaperto. I biglietti, che saranno disponibili da domani sui circuiti Ticketmaster e Ticketone, costeranno 20 euro più diritti e commissioni di prevendita. Ci saranno anche gli Zebrahead all'AMA Music Festival di Romano d'Ezzelino (VI). Si esibiranno giovedì 25 agosto, la stessa giornata che vedrà sul palco gli Ska-P. I biglietti, già in prevendita su Ticketmaster e Ticketone, costano 30 euro più diritti e commissioni. Sono posticipate a fine estate i due concerti che Aurora avrebbe dovuto originariamente tenere nel nostro paese nel mese di febbraio. La musicista norvegese si esibirà all'Alcatraz di Milano mercoledì 7 settembre e all'Auditorium Parco della Musica di Roma giovedì 8. Rimangono, ovviamente, validi i biglietti precedentemente acquistati. Si spostano a data da destinarsi anche gli show di Tori Amos e Yann Tiersen, entrambi avrebbero dovuto tenersi al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Medesimo destino per Chrystabell e le sue date in programma a Verona e Rivoli (TO). Sono invece definitivamente cancellati i due concerti che i Lumineers avrebbero dovuto tenere il 15 e 16 febbraio al Fabrique di Milano. "Le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 27 febbraio 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l'acquisto (Ticketmaster e Ticketone), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet", comunica l'organizzazione. Annullato anche il tour italiano di Martina Topley Bird, che avrebbe dovuto toccare Cesenatico (FC), Savona, Rivoli (TO) e Milano. Ci sono anche Low e Caribou tra i primi nomi annunciati per l'edizione 2022 del Club To Club Festival di Torino, che quest'anno si terrà tra giovedì 3 e domenica 6 novembre. I biglietti, pre-ordinabili su Dice, saranno effettivamente disponibili dal 1° febbraio. Al momento le opzioni sono due: il "Festival Passport" a 75 euro, valido tutti e quattro i giorni, e il "Festival Golden Pass" a 55 euro, utilizzabile 'soltanto' da venerdì a domenica. Maggiori dettagli (e la line-up completa ad oggi) li trovate nel post Facebook incorporato qui sotto.