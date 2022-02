Update concerti: Smile, Johnny Marr, KVB, Efterklang, Gruff Rhys, Elder

Saranno ben cinque le date italiane estive de The Smile, il nuovo progetto musicale di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead. Il super-gruppo, di cui fa parte anche il batterista dei Sons Of Kemet Tom Skinner, suonerà giovedì 14 luglio al Fabrique di Milano (posto unico a 45 euro più diritti e commissioni), venerdì 15 in piazza Trento e Trieste a Ferrara (45 euro + d.p.), domenica 17 all’Arena Sferisterio di Macerata (varie fasce di prezzo a 35, 40, 50, 55, 60, 70 e 80 euro + d.p.), lunedì 18 alla Cavea dell’Auditorium di Roma (40, 45, 55 o 60 euro + d.p.) e mercoledì 20 al Teatro Antico di Taormina (30, 45, 50 o 70 euro + d.p.). I biglietti saranno in prevendita da giovedì sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Si aggiunge Johnny Marr alla line-up dell’I-Days Festival di Milano. Il musicista inglese si esibirà domenica 12 giugno, nella giornata che vede headliner i Foo Fighters e salire sul palco anche gli Nile Rodgers con gli Chic, le L7 e gli Ego Kill Talent. I biglietti sono da tempo in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, il posto unico costa 65 euro più diritti e commissioni, con opzioni VIP tra i 100 e 340 euro (+ d.p.). Da segnalare, invece, la cancellazione del concerto degli Aerosmith, che avrebbero dovuto suonare venerdì 10 giugno: l’intero loro tour europeo è stato annullato.

È riprogrammata in primavera l’unica data italiana dei KVB. Il duo inglese non si esibirà dunque al Covo di Bologna il 22 febbraio, bensì domenica 19 giugno. Invariato il costo dei biglietti, 15 euro più diritti e commissioni (disponibili su Ticketmaster e Boxerticket); quelli già acquistati rimangono validi.

Si aggiorna anche l’impegno degli Efterklang, che suoneranno al Locomotiv di Bologna non più a febbraio, ma giovedì 13 ottobre. I biglietti costano sempre 20 euro più diritti e commissioni, anche in questo caso chi li ha già li potrà riutilizzare per la nuova data.

Sono invece, purtroppo, annullati i due concerti di Gruff Rhys previsti venerdì 11 marzo al Covo Club di Bologna e sabato 12 al Circolo Della Musica di Rivoli (TO). L’organizzazione comunica che “le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 14 febbraio 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketmaster, Boxerticket e Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet“.

Tre appuntamenti con lo stoner-rock degli Elder: la band proveniente dal Massachusetts sarà sabato 11 giugno all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD), domenica 12 allo Spazio 211 di Torino e lunedì 13 al Freakout di Bologna.