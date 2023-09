Update concerti: Veils, Mother Mother, Roisin Murphy, Anna B Savage, A.A. Williams…

Concerto d’eccezione quello di giovedì 7 dicembre all’ARCI Bellezza di Milano, con Finn Andrews dei Veils che salirà sul palco da solo per un set completamente acustico. 20,70 euro è il prezzo d’ingresso, con prevendite attive su Dice. Lo scorso marzo è uscito l’ultimo album della band neozelandese, il sesto in carriera, intitolato ‘…And Out Of The Void Came Love’.

Data unica anche per i Mother Mother, che saliranno sul palco del Fabrique di Milano martedì 19 marzo. I biglietti per assistere allo show del quintetto alt-rock di Vancouver saranno in prevendita da venerdì prossimo sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket; su quest’ultimo costano 30,48 euro.

Sarà a Milano per il suo solo concerto nel nostro paese Roisin Murphy. L’appuntamento è, anche in questo caso, per martedì 19 marzo all’Alcatraz. La prevendita scatterà da martedì prossimo sul circuito Ticketone. La musicista irlandese ha da poco pubblicato il suo nuovo LP, dall’eloquente titolo di ‘Hit Parade’.

Anna B Savage giungerà nuovamente in Italia domenica 1° ottobre. La data è unica, al Teatro delle Logge di Montecosaro, in provincia di Macerata. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del suo ultimo album, ‘In Flux’, uscito lo scorso febbraio. I biglietti, in prevendita su Vivaticket, costano 20 euro.

Tre i concerti nel nostro paese per A.A. Williams. La musicista londinese si esibirà martedì 5 dicembre al Legend di Milano, mercoledì 6 al Teatro Perla di Bologna e giovedì 7 al Magazzino sul Po’ di Torino. I biglietti sono già disponibili su Dice: 24,15 euro il costo per la data milanese, 23 euro per quelle emiliana e piemontese.

Come di consueto, Patti Smith ha programmato una serie di esibizioni in Italia, ma A Tour Of Italian Days ne prevede oltre la media: martedì 28 novembre al Teatro delle Muse di Ancona, mercoledì 29 al Teatro Massimo di Pescara, venerdì 1 dicembre al Teatro Savoia di Campobasso, lunedì 4 al Teatro Petruzzelli di Bari, martedì 5 all’Auditorium Gervasio di Matera, venerdì 8 al Teatro Civico di Schio (VI), martedì 12 al Teatro Duse di Bologna e giovedì 14 al Teatro Malibran di Venezia.

Passerà dalle nostre parti nel 2024 l’electro-pop degli Isaac Delusion: un unico appuntamento, domenica 24 marzo al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti per lo show del duo francese sono in prevendita su Dice a 20,34 euro.