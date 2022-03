Update concerti: Beaches Brew, June Of 44, Rufus Wainwright, Woodkid, Massive Attack…

Sono stati annunciati ieri i primi artisti che comporranno la line-up dell’edizione 2022 del Beaches Brew Festival, che come ogni anno si tiene sulla spiaggia dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna, con ingresso gratuito. Amami, Automatic, Ben Shemie, Endless Boogie, Ghost Woman, Horse Lords, Kelman Duran, Ko Shin Moon, Model Home, Nyege Nyege con Otim Alpha e Catu Diosis, Senyawa, Soft Palms, Tropical Fuck Storm e Yīn Yīn si esibiranno tutti tra lunedì 6 e giovedì 9 giugno. “Quest’anno Beaches Brew accoglie artisti moderni provenienti dalle frontiere della musica elettronica, mettendoli accanto ad alcune delle nostre band psichedeliche e post-punk preferite. Queste combinazioni creano un ambiente ibrido, una colonna sonora perfetta per ballare sotto la luna e tra le dune“, è il proposito dell’organizzazione.

Diventano quattro i concerti italiani dei June Of 44: oltre a quelli di mercoledì 25 maggio al Locomotiv di Bologna e giovedì 26 a La Claque di Genova, la band americana sarà anche al Lumiere di Pisa venerdì 27 e al Museo Nivola di Orani (NU) sabato 28. I biglietti per la data toscana sono già in prevendita su Diyticket a 24,40 euro.

Tornerà nel nostro paese a luglio, Rufus Wainwright. Il cantautore e compositore canadese si esibirà in data unica lunedì 4 luglio nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone a partire da 24,54 euro.

Oltre al concerto del 21 aprile all’Alcatraz di Milano, Woodkid tornerà in Italia anche in estate, parte del cartellone di Sexto ‘Nplugged (che include anche Cat Power e Agnes Obel). Il musicista francese suonerà in piazza Castello a Sesto al Reghena (PN) sabato 23 luglio. I biglietti sono già acquistabili su Ticketone e Ticketmaster, su quest’ultima piattaforma costano 37,45 euro.

Sarà un bel colpo per i fan di emo e post-hardcore poter vedere in un’unica data sia i Thrice che i Touché Amoré. Le due band americane lunedì 4 luglio saliranno sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). 34,50 euro il prezzo degli ingressi, disponibili in prevendita su Dice.

A causa dei problemi di salute di uno dei componenti, i Massive Attack sono stati costretti ad annullare il tour europeo. Sono dunque cancellati anche i concerti di Milano, Roma e Ferrara previsti tra il 21 e il 24 giugno prossimi. L’organizzazione specifica che “le richieste di rimborso potranno essere inoltrate al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto entro il 22 aprile 2022, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.”