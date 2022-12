Update concerti: Ben Harper, Micah P. Hinson, Soft Moon, Fran Vasilic

Anche l’estate 2023 vedrà Ben Harper suonare in giro per l’Italia insieme ai suoi Innocent Criminals. Quattro, per il momento, gli appuntamenti: martedì 11 luglio al Magnolia di Segrate (con John Butler special guest), mercoledì 12 al Castello Scaligero di Villafranca di Verona, giovedì 13 all’Arena Santa Giuliana di Perugia per Umbria Jazz e domenica 16 in piazza Marconi a Sarzana (SP). Al netto di diritti e commissioni di prevendita, i biglietti per la data lombarda costano 50 euro, quelli per il concerto in Veneto tra 50 e 60 euro, e lo show in Liguria 35 euro. Le prevendite saranno attive da giovedì su Ticketone, Ticketmaster e (solo per Sarzana) Vivaticket.

Sono sette, invece, le date da segnare in calendario per chi volesse rivedere dal vivo Micah P. Hinson. Il cantautore americano ha fatto uscire da poco, lo scorso 2 dicembre, ‘I Lie To You‘, LP registrato in Irpinia e pubblicato da un’etichetta italiana, la Ponderosa Music Records. Lo suonerà live sabato 4 marzo a La Claque di Genova, lunedì 6 all’ARCI Bellezza di Milano (biglietti su Dice a 20,70 euro), martedì 7 al Monk di Roma, giovedì 9 allo Spazio 211 di Torino (biglietti su Dice a 21 euro), venerdì 10 al Fabrik di Cagliari, sabato 11 al Bronson di Ravenna (biglietti su Dice a 20,70 euro) e quindi mercoledì 22 al Teatro Sperimentale di Pesaro.

Di nuovo in Italia anche i Soft Moon. Il progetto musicale capitanato da Luis Vasquez sarà sabato 13 maggio 2023 allo Spazio 211 di Torino e domenica 14 all’Arcella Bella di Padova. Già in prevendita su Dice i biglietti per la data piemontese (costano 21 euro tondi), il concerto veneto è invece a ingesso libero.

La dimostrazione che per avere successo bisogna saper usare internet, Fran Vasilic è comunque un caso più unico che raro, se non altro per il fatto di essere un croato che fa bedroom-pop cantando in inglese. Ha pubblicato un album, ‘Retrovizor‘, nel 2020, riuscendo a raggiungere i due milioni di streaming su YouTube col singolo ‘Hypotheticals‘. Fran porterà questo e altri brani sul palco del Biko di Milano venerdì 27 gennaio. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano 23 euro.