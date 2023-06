Update concerti: Bombay Bicycle Club, Patti Smith, Brutus, Jawny, LANY, Daisy The Great

Molte cose nuove stanno arrivando da parte dei Bombay Bicycle Club. Innanzitutto un album, ‘My Big Day‘, che uscirà il 20 ottobre via AWAL, e che avrà diversi ospiti noti del calibro di Damon Albarn, Jay Som, Nilüfer Yanya e Holly Humberstone (nell’attesa si può ascoltare la title-track). Quindi un tour che farà una tappa anche in Italia, giovedì 16 novembre all’Alcatraz di Milano. Dei biglietti, in prevendita da domani su Ticketmaster e Ticketone, non conosciamo ancora il costo.



Sono già due gli appuntamenti che Patti Smith ha dato ai suoi fan italiani per l’autunno 2023. Mercoledì 4 ottobre si esibirà in piazza Duomo a Parma (biglietti disponibili su Ticketone, costano tra 49,09 e 80,03 euro) e giovedì 5 nel piazzale della Casa Rossa a Gorizia, per un concerto gratuito proprio sul confine con la Slovenia.

A ottobre passeranno al nostro paese anche i Brutus. La ruvida rockband belga suonerà sabato 21 al Colorificio Kroen di Verona (biglietti su Diyticket a 16,10 euro), domenica 22 al Monk di Roma (23 euro su Dice) e lunedì 23 al Legend di Milano (24,61 euro su Ticketmaster). Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni di ‘Unison Life‘, il loro LP più recente uscito lo scorso ottobre.

Sembra una versione flower-power degli Strokes la musica di Jawny, udibile nel suo album di debutto ‘It’s Never Fair, Always True‘ pubblicato a inizio marzo. Venerdì 27 ottobre lo si potrà ascoltare anche dal vivo nella sua unica data in Italia all’ARCI Bellezza di Milano. 17,25 euro il prezzo dei biglietti, in prevendita su Dice.

Anche i LANY hanno un disco in arrivo, ‘I Really Really Hope So‘, che uscirà il 29 settembre prossimo, e che è stato da poco anticipato dal singolo ‘Love At First Fight‘. Il duo californiano lo suonerà da noi martedì 7 novembre, in una data unica all’Alcatraz di Milano. I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, su quest’ultima piattaforma costano 32,91 euro.

Sarà un esordio nel nostro paese per le Daisy The Great, giovane due indie-folk di Brooklyn che ha già due album all’attivo anche grazie al successo sui social media. Porteranno le loro canzoni all’ARCI Bellezza di Milano lunedì 4 settembre. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 14,95 euro.